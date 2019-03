Las horas bajas de 'Mujeres y hombres y viceversa'

'La Ruleta de la Suerte' acaba de celebrar su sexto aniversario y lo ha hecho, como cada día, imponiéndose al programa de citas de Telecinco. La distancia entre el espacio de Jorge Fernández y el de Emma García se ha acrecentado en los últimos meses, dejando a 'Mujeres y hombres y viceversa' con unos resultados bastante discretos. Estos fueron los resultados marcados por cada uno de los espacios hace tan solo una semana:

16 de abril: 18,6% (1.126.000) vs 12,5% (803.000)

17 de abril: 18,3% (1.046.000) vs 13,8% (875.000)

18 de abril: 19,1% (1.145.000) vs 13,6% (888.000)

19 de abril: 17,9% (1.072.000) vs 14,3% (931.000)

20 de abril: 17,6% (1.031.000) vs 13,4% (824.000)



'La Ruleta de la Suerte' promedió un 18,3% (1.084.000) durante la semana de su sexto aniversario frente al 13,5% (864.000) de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Tal y como puede apreciarse, el dating show de Telecinco se queda lejos de la barrera del millón de espectadores y a un total de 4,8 puntos de Antena 3.



EMMA GARCÍA NO PASA DEL 14,4% EN 2012

'Mujeres y hombres y viceversa' registró en 2011 una audiencia del 15,4% con 956.000 espectadores. En 2012 su audiencia ha descendido hasta el 14,4% (928.000), aunque últimamente se sitúa incluso por debajo de ese registro.



'La Ruleta de la Suerte' se mantiene con una gran fortaleza por encima del 18%. En 2011 anotó un 18,4% (1.056.000) y en lo que vamos de año firma un 18,1% (1.102.000). Cede ligeramente 3 décimas, aunque cada vez son más los espectadores que se decantan por la oferta de Antena 3.



Si tenemos en cuenta los datos de la actual temporada (desde septiembre 2011), el programa de Antena 3 suma un 18,3% (1.084.000) frente al 15% (953.000) de Telecinco. Analizando el periodo que analicemos 'La Ruleta de la Suerte' se impone con rotundidad a las citas surrealistas del formato de MagnoliaTV.



LOS DATOS CURIOSOS

A pesar de sus discretas audiencias, 'Mujeres y hombres y viceversa' ha logrado conectar con el público joven, es por ello, por lo que el programa se mantiene prácticamente en parrilla. El programa promedia en la actual temporada un 6,2% entre los niños, pero un 33,4% entre los jóvenes. La audiencia entre los 13 y 44 años se decanta por el programa de Emma García.



Pero lo cierto es que 'La Ruleta de la Suerte' es el espacio más visto de la mañana. Lleva más de cinco años liderando su franja por encima de cualquier otra oferta televisiva. Y Telecinco no ha tenido más remedio que resignarse. Con el actual panorama televisivo, Mediaset España prefiere no arriesgar y conformarse con 'Mujeres y hombres y viceversa', aunque Antena 3 llegue a superarlo en más de 6 puntos tal y como sucedió el pasado lunes.