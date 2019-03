'Homeland' se convierte en el mejor estreno de Showtime

Uno de los regresos más esperados de la temporada que arranca es el del asesino más querido por la audiencia. Dexter Morgan volvió con su sexta temporada y más de 2,2 millones de espectadores en el canal de cable Showtime. Con estos datos, mejora en un 24% el estreno de la quinta temporada.



Después del regreso de Dexter, la cadena estrenó 'Homeland', protagonizada por la ganadora de un Emmy Claire Danes. La serie tuvo una audiencia de 1,1 millones de espectadores, siendo el quinto estreno consecutivo de éxito de la cadena. 'Homeland' supera los estrenos de 'Los Borgia', 'Shameless' o 'The Big C'.



El segundo episodio de 'Pan Am', el pasado domingo en la cadena ABC, pierde más de tres millones pero se mantiene con buenos datos (7,8 millones de espectadores y unos demográficos de 2,5/6). Antes, la última temporada de 'Mujeres Desesperadas' superó los 9 millones (2,9/7 en demográficos).