'Hell on Wheels' sigue la estela de los zombies en la AMC

El viejo Oeste vuelve a estar de moda: el estreno de la serie 'Hell on Wheels' este domingo fue vista por 4,4 millones de espectadores en la cadena de cable AMC. La serie protagonizada por Anson Mopunt y Colm Meaney es el segundo estreno con más audiencia de la historia de la AMC, solo superado por el esperado regreso de 'The Walking Dead'.



'Hell on Wheels' se sitúa en el Oeste americano del siglo XIX, donde Cullen Bohannon, un antiguo soldado confederado, solo piensa en vengarse de los soldados de la Unión que asesinaron a su esposa. Antena 3 emitirá esta serie en 2012.