'Gran Hermano' sufre una sangría de espectadores en La Siete

El 17 de octubre del pasado año Telecinco estrenó la undécima edición de 'Gran Hermano'. El programa que semanalmente conduce Mercedes Milá lideró la noche dominical tras seducir a 3.353.000 espectadores, es decir, el 22,8% de la audiencia siguió en directo la entrada de los nuevos habitantes a la casa de Guadalix de la Sierra. El reality registró su peor arranque histórico y está a punto de cerrar su edición menos competitiva.



'Gran Hermano' es uno de los contenidos principales que durante los últimos cuatro meses ha formado parte de la parrilla de La Siete. La cadena de Telecinco no solo ha emitido las galas semanales, sino que además ha inundado su programación de resúmenes y conexiones en directo, a falta de otros contenidos más interesantes.



Desde principios de año, el popular reality show cuenta con su propio canal 24 horas (GH 24H), por lo que la gran cantidad de horas que La Siete dedica al programa deja de tener algún sentido. Por si fuera poco, 'Gran Hermano' apenas interesa en La Siete tal y como reflejan sus audiencias. Desde su primera semana, el programa ha perdido casi 2 puntos o lo que es lo mismo más del 79% de su audiencia en sus galas.



'GRAN HERMANO' TAMPOCO DESTACA EN EL TARGET COMERCIAL

En su primera semana, del 18 al 24 de octubre, el programa promedió un gran 2,4% con 254.000 espectadores. La audiencia revivió con interés las primeras dos galas semanales, sin embargo, desde ese momento el reality presenta una tendencia a la baja semana tras semana. Ni siquiera en el target comercial (TC), el segmento de audiencia de mayor interés para la inversión publicitaria, logran destacar las galas de 'GH'. El programa arrancó con un positivo 3,1%, sin embargo, desde principios de año se ha mantenido siempre por debajo del punto y medio. A mediados de febrero la reposición de gala pinchó con un escueto 0,6% en TC.



Hasta el pasado 13 de febrero, La Siete ha emitido un total de 18 galas. El programa acumula una audiencia media de 170.000 espectadores con una cuota de pantalla del 1,5%. Se trata de un share inflado, sobre todo, gracias a los buenos datos que el programa cosechó en sus primeras semanas de emisión. Los datos del pasado año y los de 2011 poco o nada tienen en común.



El pasado 11 de febrero, La Siete marcó mínimo de temporada con la reemisión de la Gala 18 de 'Gran Hermano 12'. El reality firmó un paupérrimo 0,5% tras quedarse con tan solo 53.000 seguidores. En una semana cede un punto y casi 100.000 espectadores. Ni siquiera su horario tardío (se emite de 23:30 a 02:30 horas) le sirve ya para inflar su cuota de pantalla.



Cabe recordar que hasta el pasado 13 de febrero La Siete promediaba un 1,3% en el total mensual, una décima menos que Nitro (1,4%), la cadena del Grupo Antena 3. Con este resultado, queda claro que 'Gran Hermano 12' no hace sino perjudicar la media de La Siete en lugar de aumentarla.



LOS RESÚMENES PIERDEN MÁS DE 1,6 PUNTOS

Pero no solo el interés por las galas ha caído en picado, también los distintos resúmenes que la cadena ofrece a lo largo de la jornada han perdido un buen número de seguidores. En la noche, a partir de las 22:00 horas aproximadamente, La Siete ha ofrecido entre el 18 de octubre y el 13 de febrero un total de 67 resúmenes. Con una audiencia media de 343.000 espectadores, su share se sitúa en un 1,8% y su target comercial (TC) en un 2,4%. Sin embargo, en este caso también la tendencia que sigue este resumen es a la baja.



A mediados de febrero (del 7 al 13 de febrero), la media de los 4 resúmenes emitidos en esta franja ha sumado un flojo 1,2% con 248.000 espectadores. Estos datos frente a los registrados en la primera semana del reality (2,8% y 557.000) suponen una bajada de 1,6 puntos y 309.000 telespectadores.



Peor resultado marca el resumen que la cadena emite a última hora de la tarde, en torno a las 20 horas. Con un total de 98 emisiones, el programa que recoge lo sucedido en la casa de 'Gran Hermano 12' suma un 1,3% con 179.000 espectadores. En este caso también, el programa comenzó su andadura con un gran seguimiento (241.000 y 2,2%), pero se ha ido poco a poco desinflando sin remedio. A mediados de febrero su media ha sido de tan solo el 0,4% (44.000).