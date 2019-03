'A gifted man', todo un éxito con 9,3 millones de espectadores

Aún quedan unos días para que las cadenas estadounidenses sigan de estrenos. El pasado viernes fue 'A gifted man', de la CBS. Para tratarse de un estreno, la historia del carismático cirujano (interpretado por Patrick Wilson), logró enganchar a 9,3 millones de espectadores y se convirtió en la tercero opción de la noche.



'C.S.I.: New York' estrenó temporada con más de 10,5 millones de telespectadores, al igual que 'Blue Bloods' que fue la serie más vista de la noche del viernes con 11,8 millones.



En cuanto a una de las temporadas más esperados desde mayo, 'Fringe' sólo consiguió atraer a 3,5 millones de espectadores. Tras el impactante final de la tercera temporada, la serie protagonizada por Anna Torv, Joshua Jackson y John Noble, fue la penúltima opción de los espectadores americanos.



The CW no consiguió deslumbrar en la noche del viernes. 'Nikita' y 'Supernatural' estrenaron temporada, pero ninguna de las dos alcanzaron los dos millones de espectadores.