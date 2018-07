Más de 13 millones de espectadores vieron el capítulo final de la historia de Ted Mosby. 'Cómo conocí a vuestra madre' arrasó con el final que se emitió el pasado lunes, que logró un 5,4 en demográficos según datos de TV by the Numbers.



La comedia de CBS fue la serie más vista del lunes, superando incluso a 'La Voz' en casi un millón de espectadores. Tras el final de la veterana comedia, CBS estrenó 'Friends With Better Lives' con 8 millones de espectadores.