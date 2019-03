Las ficciones de Antena 3 vapulean a 'OT' entre la audiencia joven

Las ficciones de Antena 3 continúan arrasando entre la audiencia y cada vez lo hacen con mayor rotundidad frente a programas totalmente consolidados como 'Operación Triunfo'. La última edición del reality musical de Telecinco confirma su fracaso con una audiencia media de tan solo el 13,7% (2.229.000) en las cinco galas emitidas hasta la fecha. Los resultados son tan pobres que desde esta semana el programa ha abandonado la noche del domingo para trasladarse al lunes.



Ni siquiera este cambio ha servido para elevar de manera significativa la media del programa. 'Operación Triunfo' registró anoche un pobre 13% con menos de dos millones de espectadores. Esta reubicación tan solo ha servido para escalar un punto de media y dejar clara la preocupación de Telecinco en torno a los discretos resultados de audiencia que está marcando el programa.



Este año 'OT' no destaca ni en el target comercial (TC), el segmento de audiencia de mayor interés para la inversión publicitaria. El programa arrancó a mediados de enero con un positivo 17,3% y un TC de 17,7 puntos, sin embargo, cuatro semanas más tarde la audiencia ha caído a un 13% y su target comercial a un 13,5% de share. El reality musical más importante de nuestro país cede en Telecinco 4,3 puntos (y 4,2 en TC) desde la primera de sus galas.



LAS FICCIONES DE ANTENA 3 ARRASAN EN EL TARGET COMERCIAL

La primera semana el programa marcó un 17,7% en el target comercial; la segunda un 13,3%; la tercera un 12,9%; la cuarta un 12%; y anoche un 13,5%. En cambio, la oferta de Antena 3 destaca especialmente por los magníficos resultados que las series están cosechando de cara a los anunciantes.



Durante las cuatro semanas en las que 'Operación Triunfo' se ha enfrentado a la serie Los Protegidos, el target comercial de la ficción ha estado siempre varios puntos por encima de la media obtenida. La primera semana registró un 18%; la segunda un 17,5%; la tercera un 17,9%; y la última semana un 19,8%. La producción de Ida y Vuelta acumula un TC de 18,3 puntos frente al 14% que ha sumado el reality en su emisión dominical.



Anoche la situación fue todavía más positiva para Antena 3. En su enfrentamiento con El Barco, el reality de Telecinco anotó un 13,5% en target comercial, mientras que la ficción de Globomedia se disparó hasta alcanzar una cuota de 24,9 puntos.



El Barco logró este lunes liderar su franja de emisión al imponerse claramente a 'Operación Triunfo' y también a la ficción de La 1, '14 de abril. La República'. La serie de Antena 3 triunfó además en seis comunidades autónomas, alcanzando un 23,6% en Castilla-La Mancha: Andalucía (22,5%), Castilla y León (21,8%), Valencia (20,7%), Murcia (20,7%) y Madrid (19,5%).



El Barco logró anoche una audiencia media de 3.834.000 espectadores con un share del 18,8%, mientras que 'OT 2011' se quedó con 1.939.000 espectadores (13,0%). En datos totales la diferencia fue de 5,8 puntos, pero en TC Antena 3 se colocó 11,4 puntos por encima de Telecinco.



El reality musical que presenta Pilar Rubio logró engordar su media a partir de medianoche, una vez finalizada la ficción de Antena 3. Hasta entonces el reality pasó muy desapercibido para la gran mayoría de espectadores.



LOS JÓVENES NO QUIEREN 'OT'

Si apreciamos la tabla de audiencia correspondiente a las todas las emisiones de 'Operación Triunfo' veremos cómo los espectadores han huido del programa tras la primera de sus galas. Las cifras por grupos de edad nos dejan unos resultados de lo más preocupante para Telecinco, mientras que en Antena 3 la situación es totalmente la contraria. Las series de Antena 3 –antes Los Protegidos y ahora El Barco- cuentan cada semana con la fidelidad de los espectadores más jóvenes. De 4 a 34 años, la ficción de Antena 3 no gana, sino que arrasa frente al formato musical de Telecinco.



Hasta ahora Los Protegidos contaban con un enorme apoyo entre los espectadores de 4 a 12 años (30,8%) y los de 13 a 24 años (36,3%), mientras que El Barco ha logrado mantener ese respaldo e incluso aumentarlo entre los espectadores de 25 a 34 años (26,6%), los de 35 a 44 años (24,4%) y los de 45 a 54 años (21,2%).



En 'Operación Triunfo' ese apoyo no es tan visible, de hecho, en las últimas dos galas el programa de Gestmusic tan solo destaca mínimamente entre el público mayor de 55 años. Como puede verse en la tabla, en la primera gala el interés de los espectadores jóvenes fue importante, llegando a superar el 20% entre los seguidores de 13 a 24 años. Sin embargo, desde la segunda semana el interés por el formato se ha visto drásticamente reducido.