Los estrenos de FDF, por debajo de la audiencia media de la cadena

El canal de TDT dedicado a la ficción no ha tenido mucha suerte con sus últimos estrenos. FDF ha renovado su parrilla con el estreno de cuatro series: 'Colgados de Filadelfia', 'New Girl', 'Royal Pains' y 'Uno para todas'. Todos estos estrenos se quedan por debajo de la audiencia media que tiene el canal en este mes de noviembre (3% de share).



La serie que mejor parada sale es 'Colgados de Filadelfia', con 1,8% de share y 200.000 espectadores de audiencia media, 1,2 puntos por debajo de la media de FDF. La comedia del momento de Fox, 'New Girl', no ha tenido tanto éxito en nuestro país: la serie protagonizada por Zooey Deschanel cuenta con 1,7% de share (230.000 espectadores).



Le sigue en cuota la serie 'Uno para todas', que anota un 1,6% de share. A pesar de que el dato es menor, cuenta con más espectadores de media que ninguno de los otros estrenos (320.000).



'Royal Pains' es la que registra la audiencia media más baja, con tan solo 1,4% de share, la mitad de la cuota que registra FDF este mes (3%).