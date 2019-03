Los estrenos de CBS y Fox llegan fuerte

Ayer fue día de estrenos americanos. 'New Girl' y 'Unforgettable', de Fox y CBs, fueron las novedades. Glee, 'NCIS: Los Ángeles' y 'NCIS' estrenaron temporada.



La serie protagonizada por Zooey Deschanel, 'New Girl', debutó con más de 10 millones de espectadores en Fox. Un buen arranque para la cadena, aunque no tan bueno fue el de Glee, que estrenó temporada con 9 millones de espectadores, un 32% menos que en su estreno el año pasado.



CBS emitió las nuevas temporadas de 'NCIS' y 'NCIS: Los Ángeles'. La primera fue vista por más de 19,5 millones de espectadores y la segunda, una hora más tarde, por 16,6 millones. Pero, sin duda, el estreno más visto en el día de ayer fue 'Unforgettable', que consiguió que 14 millones de espectadores vieran las habilidades de Carrie Wells para resolver los crímines más raros de Nueva York.