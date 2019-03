Espejo Público se impone a 'El programa de Ana Rosa' en Semana Santa

Espejo Púbico ha logrado, por primera vez en su historia, superar durante toda la Semana Santa a 'El Programa de Ana Rosa'. De lunes a jueves, el magazine de actualidad de Antena 3 se ha impuesto a su directo competidor con claridad, siguiendo la tendencia de los últimos meses.



Espejo Público ha registrado este año una subida del 30% al cosechar una audiencia media del 12,6%. Durante la Semana Santa de 2011, con Ainhoa Arbizu al frente, el programa anotó un share del 9,6%, de modo que crece un total de 2 puntos.



Antena 3 ha ganado a Telecinco todos los días, tanto en número de espectadores como en cuota de pantalla. Espejo Público (12,6% y 399.000) ha logrado superar a 'El Programa de AR' (11,1% y 381.000) en 1,5 puntos y 18.000 telespectadores.



Además, gracias a Espejo Público y al gran rendimiento del concurso 'La ruleta de la suerte', Antena 3 ha sido también la cadena más vista al imponerse diariamente a todas, entre las 7 y las 14 horas. Como viene siendo habitual en los últimos meses, Telecinco ha tenido que conformarse con la segunda plaza.

Franja matinal en Semana Santa (Antena 3 vs Telecinco):

- Lunes (día 2): 13% vs 11,2%

- Martes (día 3): 13,9% vs 12,3%

- Miércoles (día 4): 12,9% vs 11,3%

- Jueves (día 5): 10,7% vs 9,4%



De lunes a jueves Antena 3 ha promediado esta Semana Santa un 12,6% de media en la mañana, mientras que Telecinco no ha pasado del 11,1%. Con una ventaja de 1,5 puntos, Espejo Público, con Roberto Leal y Eloísa de Dios al frente, ha logrado desbancar a 'El programa de Ana Rosa'.



ESPEJO PÚBLICO (Semana Santa 2012 y 2011)

- Lunes: 358.000 espectadores y un 11,4% / 282.000 y un 8,9%

- Martes: 471.000 espectadores y un 14,1% / 312.000 y un 10,0%

- Miércoles: 378.000 espectadores y un 11,9% / 334.000 y un 10,7%

- Jueves: 390.000 espectadores y un 9,6% / 349.000 y un 8,7%



'EL PROGRAMA DE ANA ROSA' (Semana Santa 2012 y 2011)

- Lunes: 348.000 espectadores y un 11,0% / 450.000 y un 14,1%

- Martes: 416.000 espectadores y un 12,3% / 394.000 y un 12,6%

- Miércoles: 374.000 espectadores y un 11,6% / 422.000 y un 13,5%

- Jueves: 384.000 espectadores y un 9,4% / 475.000 y un 11,7%



Espejo Público ha crecido 2 puntos este año con respecto a la Semana Santa de 2011. Esta subida supone un incremento del 30% de su audiencia, mientras que 'El Programa de Ana Rosa' pierde 1,9 puntos. El magazine de Telecinco continúa perdiendo seguimiento, también en Semana Santa. Este año pasa del 13% al 11,1%, lo que supone una bajada porcentual de 14,6 puntos.