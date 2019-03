Downton Abbey lidera la noche de su estreno con más de 3,2 millones

La audiencia asisitó a la recepción que los Condes de Grantham tenían preparada en su fastuoso palacio. El estreno de la serie Downton Abbey fue la ficción más vista del prime time de ayer: más de 3,2 millones de espectadores y un 17,1% de share. Antena 3 ha adquirido la segunda temporada de la serie inglesa de éxito mundial, que se encuentra actualmente en proceso de producción.



La serie inglesa de éxito mundial (más de 11 millones de espectadores vieron el final de la temporada en Reino Unido) ha tenido una gran acogida en nuestro país: fue líder en su franja y entre el target comercial (16,8%). Tanto que anoche el 'hashtag' #downtonabbey se convirtió en 'trending topic' nacional.



Downton Abbey, protagonizada por Maggie Smith, Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern, entre otros, superó en más de 1.250.000 espectadores a la otra serie de la noche, 'Ángel o Demonio', de Telecinco. La ficción producida por Plural Entertainment se queda anoche en los 2 millones de espectadores y cae por debajo de los 10 puntos de audiencia (9,7% de share). Downton Abbey supera a 'Ángel o Demonio' en 7,5 puntos de audiencia.



El partido de Champions League entre el Bayern de Munich y el Inter de Milán fue seguido por el 20,9% de la audiencia (más de 4 millones de espectadores).



La serie fue líder en 4 comunidades autónomas y Resto (21,8%): Euskadi (20,6%), Madrid (19%), Valencia (20,5%) y Aragón (16,8%). Downton Abbey obtuvo grandes datos de audiencia en las comunidades de Castilla-La Mancha (17,4%), Murcia (18,4%) y Castilla y León (19,9%).



La ficción producida por Carnival Films para la ITV lideró entre el público femenino (20,7%) y la audiencia mayor de 35 años, alcanzando un 23% entre los espectadores de 45 a 54 años.



DOWNTON ABBEY, ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA

Estrenada en septiembre de 2010, Downton Abbey cuenta con un gran reparto, encabezado por la actriz inglesa Maggie Smith, ganadora de dos Oscar y cinco BAFTA, entre otros premios. Jim Carter ('Shakespeare in Love'), Hugh Bonneville ('Notting Hill'), Elizabeth McGovern ('Érase una vez en América') o Brendan Coyle son algunos de los reconocidos actores que forman parte del casting de esta serie coral. El guión original corre a cargo de Julian Fellowes, ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park'.



Con un presupuesto de más de un millón de euros por capítulo, la serie de la ITV recoge el testigo de las producciones de época de la BBC, como 'Upstairs, Downstairs'. Estos buenos datos de audiencia no han pasado desapercibidos en otros países y la serie ya ha salido de la isla. La serie cruzó el

charco para emitirse en Estados Unidos en la cadena PBS, desde el pasado mes de enero. Otros países en los que se podrá ver Downton Abbey son Noruega, Suecia o Australia.



SEGUNDA TEMPORADA EN MARCHA

Laura Mackie, directora de ficción de ITV, ha confirmado la segunda temporada de la serie, que se emitirá este año. "Estamos encantados con la respuesta del público hacia Downton Abbey y la reacción positiva de la crítica. Por supuesto que habrá una segunda temporada para 2011 en la que viviremos la I Guerra Mundial con la familia Crawley", ha declarado a 'The Guardian'.



Downton Abbey es una serie de época que arranca con el hundimiento del Titanic. La familia Crawley, de la alta burguesía inglesa, protagoniza esta excelente serie. Pero no están solos: bajando las escaleras de la magnífica abadía donde se desarrolla la historia hay una exquisita selección de mayordomos y doncellas. Servidos y serviles que buscan prosperar en los convulsos años que precedieron a la I Guerra Mundial.