'Doctor Who' arrasa con la celebración de su 50º aniversario

'Doctor Who' celebró su 50º cumpleaños por todo lo alto junto a más de 10 millones de espectadores. El capítulo especial que emitió la cadena BBC el somingo, titulado "The Day of the Doctor", arrasó en audiencia con más de 10 millones de espectadores.



Según los datos publicados por la BBC en su momento de máxima audiencia el capítulo especial de 'Doctor Who', de 75 minutos de duración, fue visto por 10.610.000 espectadores, con una media de 10,2 millones.



Con estas cifras, "The Day of the Doctor" venció comodamente a 'X Factor' en la ITV, que fue vista por 7,7 millones de personas, pero no a 'Strictly Come Dancing', que fue por unos pocos miles de espectadores el programa más visto era sábado por la noche alcanzando un máximo de 11,7 millones de espectadores y promedio de 10,6 millones.



El capítulo especial del 50º aniversario de la mítica serie fue retransmitido en 94 países al mismo tiempo que se emitió en la BBC durante noche del sábado. Una cifra que le valió el récord Guinness la retramisión simultanea más grande de una serie en la historia de la televisión.



La emisión especial del sábado, que fue doblado y subtitulado en 15 idiomas diferentes, incluía también la exhibición del capítulo en más de 1.500 salas de cine de diversos países.



TRES DOCTORES PARA CONQUISTAR EL MUNDO

El capítulo, que contó con tres regeneraciones del personaje: Matt Smith, David Tennant y John Hurt, se adentró profundamente en la psique del personaje en este capítulo plagado de saltos en el tiempo y efectos especiales en el que la crítica aplaudió la interacción entre los tres actores.



El capítulo, que contó con cameos de la exestrella de Tom Baker y también de Peter Capaldi, quien reemplaza a Smith como Doctor a finales de este año, contó con guión de Steven Moffat (guionista de la serie desde 2005) y estuvo dirigido por Nick Hurran.



Jon Cooper, del Mirror, destacó a Steven Moffat como la gran estrella de un especial que calificó con cinto estrellas. Una "genial reinvención del show" que, afirma, divirtió tanto "a los fans más acérrimos de la serie como a los espectadores casuales".



REINVENTAR AL DOCTOR

"Creo que lo que es realmente inteligente del capítulo es que lo que Steven (Moffat) ha logrado hacer: es cambiar la mitología del personaje, lo que después de 50 años, es un todo logro", afirmó Smith, que acompañó al propio Moffat en la recogida del reconocimiento a la serie por haber entrado en el Guinness de los records.



"Durante años, el doctor ha estado deteniendo a todos esos villanos que querían conquistar el mundo. Y ahora, solo para presmir, va y lo hace él mismo", afirmó un pletórico Moffat.