'Con el culo al aire', líder de su franja con el 18% de share

AUDIENCIAS

La serie de Antena 3 fue la emisión no deportiva más vista del día, con más de 2,9 millones de espectadores y el 18% de share, a más de 10 puntos de Telecinco en su franja de emisión. 'Con el culo al aire' anotó un 21,8% de cuota entre el target comercial y registró picos del 23% de audiencia durante su emisión. Por la tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' repitió liderazgo en su franja con más de 2 millones de espectadores (19%). Por su parte, laSexta (5,8%) gana a Cuatro en el día (5,4%) y despide 'The Following' con un millón de espectadores de media en su primera temporada.