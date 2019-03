Cuatro cerrará enero con el peor dato de los últimos casi 5 años

Cuatro, el nuevo miembro de la familia de Telecinco, comienza el año con malas noticias. La remodelación de su parrilla no ha tenido el resultado esperado; de hecho, los espectadores están huyendo en estampida tras los cambios introducidos por Telecinco. Tan solo la ficción ajena ('NCIS: Los Ángeles' o 'Mentes criminales') está registrando unos resultados aceptables en la franja de prime time.



Hasta el pasado 26 de enero, Cuatro promedia un 6,2% frente al 6,4% que anota su rival más directa, La Sexta. Desde abril de 2006 –fecha en la que nació La Sexta- hasta febrero de 2010 Cuatro se impuso claramente a su competencia durante 47 meses consecutivos. En marzo, gracias al buen rendimiento de Fernando Alonso en la Fórmula 1, La Sexta logró superar a Cuatro durante 3 meses consecutivos. Tras ese periodo Cuatro volvió a colocarse por delante de la cadena de Mediapro.



En la actual temporada (2010/11), La Sexta ha superado a Cuatro en el mes noviembre y todo hace indicar que volverá a hacerlo ahora en enero. En estos momentos, la cadena de Jaume Roures aventaja en 2 décimas a Cuatro, a falta de conocer el resultado de los últimos días de mes.



Con un 6,2% de media Cuatro registra su peor mes desde abril de 2006 (5,8%) y empata con mayo de ese mismo año (6,2%). Justo en esos meses, en abril y mayo de hace casi 5 años, La Sexta sumó medias del 0,3% y 0,6% respectivamente.



LA SEXTA GANA A CUATRO SIN FERNANDO ALONSO

La victoria de La Sexta sobre Cuatro adquiere un notable interés ya que enero se convierte en el primer mes que La Sexta supera a Cuatro sin carreras de Fórmula 1 en su parrilla. No obstante, tampoco se trata de un mes al uso, ya que los espectadores han tenido ocasión de ver hasta 4 partidos correspondientes a la Copa del Rey. Las magníficas audiencias cosechadas con el fútbol junto a los excepcionales datos obtenidos por la serie 'The Walking Dead' han dado un gran empujón a la cadena en el cómputo mensual.



Desde el nacimiento de La Sexta, la cadena de Mediapro ha logrado colocarse en tan solo cuatro ocasiones por encima de Cuatro. Enero parece ser que será su quinta victoria. La benjamina de las privadas tradicionales ha sabido sacarse partido y aprovechar a su vez el mal momento por el que atraviesa Cuatro.



CUATRO CAE 1,1 PUNTOS CON RESPECTO A ENERO DE 2010

Los datos hablan por sí solos. En este último año, Cuatro ha perdido eficacia en todas y cada una de las distintas franjas horarias en las que se distribuye una jornada. La entonces cadena de Sogecable promedió un gran 7,3% en enero del pasado año. Sin embargo, este año su media en enero (hasta el pasado día 26) se sitúa en el 6,2%, lo que supone una baja de 1,1 puntos.





Si observamos con detenimiento la tabla inferior, veremos que Cuatro pierde especialmente fuerza en madrugada, prime time y late night, precisamente las franjas en las que mejores resultados de audiencia venía cosechando desde hacía mucho tiempo. La franja nocturna sufre la mayor caída: 1,7 puntos en prime time (20:30-00:00) y 1,8 puntos a última hora (00:00-02:30).



'FAMA 5', UN FRACASO ANUNCIADO

Pero como ya hemos mencionado, la pérdida de audiencia es generalizada. La sobremesa, con un 7,4%, cae a un 6,9%; y la tarde, con un 6,1% baja a un 5,2%. Mención especial merece la quinta y nueva edición de 'Fama 5'. El talent show de bailarines, como ya apuntábamos en la fase de casting, no cuenta con el apoyo de los espectadores y cada día que pasa no hace sino evidenciar todavía más su desgaste. Este jueves, por ejemplo, 'Fama, ¡a bailar!' marcó uno de sus peores datos de su historia con un escueto 3,2% (365.000).



Otros de los formatos que tampoco están cumpliendo las expectativas de la cadena o que al menos se mantienen por debajo de la media son: 'Las mañanas de Cuatro', 'Tonterías las justas' y '¡Allá tú!'.



CUATRO PIERDE SU PÚBLICO MÁS INTERESANTE… LOS JÓVENES

Cuatro viene perdiendo audiencia en los últimos meses, sin embargo, el "abordaje" de Telecinco no ha hecho más que potenciar o evidenciar algunas de las carencias de la cadena. Desde su nacimiento, Cuatro ha sido una cadena muy interesante por el perfil de sus espectadores. El target comercial (TC) de muchos de sus espacios ha sido siempre superior a la media del propio formato, pero últimamente algo empieza a cambiar.



En tan solo un año (enero 2010-enero 2011) Cuatro ha perdido seguimiento en todos los targets posibles. Por sexo, los hombre (6,6%) siguen prevaleciendo entre los espectadores del canal, pero este grupo también baja 1,1 puntos. Las mujeres, con un 5,8%, cede 1,2 puntos en este periodo.



La cadena sufre un sangrado significativo entre los espectadores de 13 a 34 años. El público juvenil está huyendo a las ofertas de la competencia tras las últimas maniobras que Telecinco está llevando a cabo en Cuatro. "Telecinquear" la parrilla de su nueva cadena es algo que le está saliendo muy caro a Mediaset.