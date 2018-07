'Freak Show', la nueva entrega de 'American Horror Story', llegó este miércoles 8 de octubre a la televisión estadounidense y lo hizo a lo grande. Más de 6 millones de espectadores vieron el capítulo que abre esta nueva temporada de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuck.



Estos 6,12 millones de espectadores que cosechó la premiere emitida en la cadena FX han superado notablemente a los 5,54 millones que siguieron el debut de 'Coven', la tercera entrega de 'American Horror Story'. El capítulo, titulado "Monsters Among Us", ha marcado un nuevo récord para la serie.



Esta cuarta entrega ha aterrizado en la cadena FX con un episodio especial, de 90 minutos de duración dirigido por el propio Ryan Murphy. Kathy Bates como la mujer barbuda, Jessica Lange interpretando 'Life on Mars' de David Bowie, una asesina de dos cabezas, un payaso loco... Todo esto y mucho más es lo que nos ha ofrecido esta terrorífica y exitosa serie con su primer episodio.



'Freak Show' sitúa a los seguidores de la ficción en la tranquila y apacible aldea de Jupiter, Florida. Es el año 1952 y un grupo de 'seres extraños' llega a la ciudad coincidiendo con la aparición de una entidad oscura que amenaza la vida tanto de la gente del pueblo como de los propios 'seres'. Esta es la historia de unos artistas y su desesperado viaje de supervivencia en medio del mundo agonizante de los feriantes americanos.



Conforman el reparto de la cuarta temporada de 'American Horror Story' algunos ya habituales de la serie como Jessica Lange, Kathy Bates, Evan Peters, Angela Bassett, Sarah Paulson, Emma Roberts, Denis O'Hare y Frances Conroy, junto con las nuevas incorporaciones: Michael Chikles, Finn Wittrock, Wes Bentley, John Carroll Lynch, Skyler Samuels y Jyoti Amge, la mujer más pequeña del mundo. Junto a ellos aparecerán Patti LaBelle, en un arco de cuatro episodios, y Matt Bomer como artista invitado.