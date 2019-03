'Cheers' no despega ni sin publicidad

Parece que 'Cheers', el bar "donde la gente se divierte", no acaba de encontrar su clientela, aun bajando el precio del menú diario. La serie de Telecinco

emitió anoche dos nuevos capítulos sin mucho acierto, a pesar de que casi no llevó cortes publicitarios.



Telecinco programó anoche tres episodios del remake de la mítica serie de los 80 sin mucho éxito de audiencia. El primero fue repetido, ya que coincidió con la proclamación de España como campeona del Eurobasket 2011 celebrado en Lituania. Pero los dos siguientes fueron de estreno, con una media de 13,1% de audiencia (12,3% y 13,7% respectivamente).



'Cheers' cae en solo una semana más de 3 puntos de share, ya que el domingo de estreno medió un 16,2% de cuota. Tras las críticas recibidas, Telecinco decidió blindar la emisión del tercer y cuarto episodio de la serie programando tan solo 4 minutos de publicidad en total, una técnica que ya ha realizado con otras emisiones. En esta ocasión no tuvo mucho atino blindando la comedia, ya que pierde cerca de medio millón de espectadores de media esta semana.