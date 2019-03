Cerca de 2 millones de espectadores vieron anoche ‘El amor está en el aire’ (1.817.000 espectadores y 14,1% de cuota) en Antena 3

Juan y Medio consiguió ayer emocionar a 1.850.000 espectadores y alcanzó un 14,1% de cuota, convirtiéndose así en el estreno de el formato de entretenimiento más competitivo de la temporada. El programa que fue lider en Cataluña (15,3%), Madrid (13,4%), Valencia (16,6%), Aragón (12,5%), Baleares (19,4%) y Murcia (15,3%). El minuto más visto del programa fue a las 23:30 horas cuando 2.851.000 espectadores estaban siguiendo ‘El amor está en el aire’.

Previamente, ‘El Hormiguero 3.0’ lideró su franja de emisión con 2.636.000 espectadores (14,5%) que vieron la visita de Cecilia Freire, Paula Echevarría y Marta Hazas. El programa fue asimismo líder en el Target Comercial (15,5%), entre los espectadores de 4 a 12 años y de 35 a 54 años y por Comunidades en Andalucía (15%), Madrid (17,6%), Valencia (17,8%), Castilla-La Mancha (13,6%), Aragón (16,4%) y Murcia (20,4%).

Por la mañana, Antena 3 se sitúa como la cadena líder de la franja con 17,4% de cuota gracias a los liderazgos de ‘Un café con Susanna’ (14,6% y 337.000 espectadores) y 'Espejo Público' (21,7% y 507.000 espectadores). Joaquín Leguina fue entrevistado en por Susanna Griso a primera hora de la mañana y el espacio fue seguido por mayoritariamente por espectadores de 45 a 54 años de edad y en las comunidades de Andalucía (19,9%), Madrid (20,2%), Castilla-La Mancha (18,7%) y Aragón (21,3%). ‘Espejo Público’ por su parte, lideró en espectadores mayores de 35 años de edad y en las comunidades de Andalucía (23,7%), Galicia (23,1%), Madrid (27%), Castilla-La Mancha (26,5%), Baleares (24%) y Murcia (20%). Después, ‘La ruleta de la suerte’ giró líder con un 16,9% y cerca de 1 millón de espectadores.

En la tarde de Antena 3 destaca el dato de ‘El Secreto de Puente Viejo’ que reunió a 1.684.000 espectadores y el 18,3% de share. La ficción lideró en Andalucía (19,2%), Cataluña (14,6%), Valencia (25,6%), Aragón (18,6%), Murcia (24,7%) y Castilla y León (26,7%).

‘Enviado especial: La fábrica del mundo’ bate récord de temporada

laSexta fue, por su parte, la tercera cadena privada más vista del del martes, supera a Cuatro tanto en el día (8,6% vs 6,1%), como en Mañana (7,9% vs 7,5%), Sobremesa (8,4% vs 6,0%), Tarde (9,1% vs 4,8%), Prime Time (9,8% vs 6,8%) y Late Night (6,2% vs 5,3%).

‘El Intermedio’ es la emisión más vista de la cadena con 2.142.00 espectadores y el 12,1% de cuota. El programa de Wyoming fue lider en el TC (14,1%), entre espectadores de 55 a 64 años de edad (16%) y por comunidades lideró en País Vasco (19,1%), Galicia (12,3%), Madrid (16,1%).

Más tarde, ‘Enviado Especial: la fábrica del mundo’ bate récord de temporada con más de 1,8 millones de espectadores (10,6%), líder en TC (13%) y en espectadores de 35 a 44 años (15,5%). Por comunidades, el programa de Jalis de la Serna lidera en Andalucía (15,2%), Cataluña (13,5%), Madrid (14,5%), Valencia (15,9%), Castilla-La Mancha (14,2%), Baleares (16,8%), Murcia (15,2%) y en el denominado Resto (14,8%).

‘laSexta Noticias 14H’, con Helena Resano, es el informativo líder absoluto de su franja con más de 1,5 millones de espectadores y un 14,9% de cuota. Es la opción preferida por los telespectadores de 35 a 44 años (12,9%) y de 55 a 64 años (19,2%). Por comunidades obtuvo su mayor seguimiento en País Vasco (24,1%), Madrid (17,7%) y Valencia (16,9%).

En cuanto a la oferta temática destaca Nova como la cadena con mayor seguimiento en la tarde con un 3,7% de cuota.

Finalmente, Atresmedia TV es el grupo líder de las franjas de 'Mañana' (31,9%) y 'Tarde' (33,3%)