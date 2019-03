Buenafuente: "Esto es algo más que un programa de TV. Esto es una manera de vivir"

Casi 1.000 programas haciendo reír a la audiencia. Tras un cambio de cadena, enviar a Rodolfo Chikilicuatre a Eurovisión o conseguir un número 1 en iTunes, Buenafuente ha dicho "hasta siempre" a los telespectadores con un emotivo discurso de despedida. El 'hashtag' #ultimobfn ha sido 'trending topic' nacional consiguiendo el primer puesto de los temas más comentados en Twitter hasta este mediodía con mensajes de despedida y agradecimiento por los buenos momentos.



"Esto es algo más que un programa de televisión. Esto es una manera de vivir", ha dicho el humorista Andreu Buenafuente a su audiencia durante su despedida. Ha agradecido a su equipo por "hacerme mejor persona y mejor profesional" durante estos años. "He aprendido más de ellos que ellos de mí, y no lo digo para quedar bien".



'BFN' SE DESPIDE CON UN 7% DE AUDIENCIA MEDIA

La última temporada de 'BFN' en La Sexta termina con 6,9% de cuota media y más de medio millón de fieles seguidores que han trasnochado de lunes a jueves. Para remediarlo, esta temporada La Sexta2 empezó a emitir el programa en el prime time, logrando una media de 1% de share y más de 200.000 espectadores de media, duplicando la media de la cadena esta temporada.



La mejor temporada del programa en La Sexta fue la de 2009/2010: 'BFN' registró una media de 8,8% de cuota de pantalla, 2 puntos por encima de la media de la cadena esa temporada.



ÚLTIMO Y EMOTIVO MONÓLOGO

Para el último programa ha contado con su madre, Teresa Romero, como invitada. Aunque no ha dejado de bromear con eso: "Al llegar a la redacción, me han dicho que hoy es el único día que está disponible por fin Javier Bardem. Pero hoy no puede ser porque viene mi madre. A Javier no lo veo más, pero a mi madre sí". Este último programa ha registrado una audiencia media de casi medio millón de espectadores y el 5,4% de cuota.

Buenafuente ha esperanzado a sus seguidores con una vuelta a la televisión: "No sé qué pasará en el futuro. Pero una cosa está clara. Seguro que volveremos aquí para plantarle cara a la vida y contarla siempre con nuestra nariz de payaso y su impagable complicidad".



"Cada día entro por aquí, pero nunca he salido. Voy a ver cómo es esto de salir. Eso sí, como buen catalán y cómico, voy a apagar la luz que esto gasta mucho", ha bromeado Buenafuente para terminar el programa con el plató a oscuras y dar paso a un scketch con Andreu y Berto como los protagonistas de 'Regreso al Futuro'.