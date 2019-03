'Breaking Bad' vuelve arrasando con más de 5,9 millones de espectadores

La vuelta de 'Breaking Bad' con sus capítulos finales se ha convertido en todo un acontecimiento televisivo. El primer capítulo de la tanda final fue visto por 5,9 millones de espectadores en la cadena de cable estadounidense AMC.



Con esta audiencia, 'Breaking Bad' mejora en un 102% la audiencia del estreno de la quinta temporada el verano pasado y registra su máximo histórico. Logra una audiencia de 3,3 millones entre los espectadores de 25 a 54 años y 3,6 millones en el target de 18 a 49 años. Así, la serie protagonizada por Bryan Cranston se convierte en la segunda serie más vista de AMC, tras 'The Walking Dead'.



En Twitter también arrasó con 760.000 comentarios de 400.000 seguidores y 11.800 'tweets' por minuto en EEUU. En nuestro país, el 'hashtag' 'Breaking Bad' fue 'trending topic' durante el lunes. Aaron Paul (@aaronpaul_8) tuiteó antes del estreno "It's so close I can almost taste the meth #BreakingBad" (Está tan cerca que casi puedo saborear la meta), generando 25.175 retuits.

It's so close I can almost taste the meth #BreakingBad — Aaron Paul (@aaronpaul_8) August 11, 2013





"Estamos muy contentos y satisfechos por la respuesta del público a un histórico fin de semana de cuatro estreno en AMC", comentó Charlie Collier, presidente de la cadena de cable.



Este fin de semana no solo volvió 'Breaking Bad' a la cadena. La tercera temporada de 'Hell on Wheels' se estreno el sábado con un doble capítulo que registró 2,5 millones de espectadores. Después del regreso de 'Breaking Bad', AMC estrenó este domingo 'Low Winter Sun' con éxito: 2,5 millones de espectadores.