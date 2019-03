'Black Sails' se convierte en el mejor estreno de Starz

El estreno este sábado de 'Black Sails' en la cadena Starz fue seguido por 2,6 millones de espectadores, convirtiéndose en el estreno más visto de la historia de la cadena, superando a otras importantes producciones como 'Spartacus' o 'Da Vinci's Demons'.



'Black Sails' aumentó su audiencia con los datos de visionados bajo demanda, plataformas 'on line' y cadenas afiliadas, sumando 900.000 seguidores más hasta llegar a los 3,5 millones.



La ficción comienza 20 años antes del clásico de Robert Louis Stevenson y gira en torno al capitán Flint, el pirata más temido de su época, y su tripulación. Toby Stephens ('Muere otro día'), Hannah New ('El tiempo entre costuras') y Luke Arnold ('The Tunnel') son los encargados de dar vida al capitán Flint y a John Silver en la ficción, que está producida por Michael Bay ('Transformers') junto a Jon Steinberg ('Jericho') y Robert Levine ('Touch').