El Barco se despide como líder indiscutible del lunes con más del 23% de share

Puede que los tripulantes del Estrella Polar no sean los únicos habitantes de la Tierra. Y no es de extrañar: más de 4,2 millones de espectadores se embarcaron anoche en el último capítulo de El Barco, la serie líder de la ficción nacional. El Barco se despidió de la audiencia como líder indiscutible del día, con 4.208.000 espectadores y el 23,1% de cuota de pantalla.



El Barco ha registrado una media a lo largo de su primera temporada de 4.132.000 espectadores y un 20,6% de share. Su récord de audiencia lo obtuvo con el capítulo de estreno (17 de enero): alcanzó un 23,4% de cuota y más de 4,7 millones de espectadores (4.769.000), con picos de audiencia de más de 5,3 millones y un 26% de share.



Mientras la serie de Globomedia se despedía de los espectadores, otra regresaba a la pequeña pantalla. La 1 estrenó anoche la segunda temporada 'Los misterios de Laura', convirtiéndose en la segunda opción de la noche, muy lejos de El Barco. La comedia de la cadena pública fue vista por 2,8 millones de espectadores y el 14% de share, casi 1,4 millones menos que la serie de Antena 3 y más de 9 puntos de share de diferencia.



La tercera opción de la noche se queda a más de 2 millones de espectadores de diferencia respecto a El Barco. La serie policíaca 'CSI' alcanzó poco más de 2 millones de espectadores (2.052.000) y un 10,3% de share (12,8 puntos menos que la serie de Antena 3). Telecinco emitió 3 capítulos de la serie estadounidense que obtubieron una media de 2 millones de espectadores.



'MINUTO DE ORO'

El Barco alcanzó una audiencia de 4,8 millones de espectadores (4.779.000) a las 23:19 horas, por lo que se hizo con el 'minuto de oro' del día. Un 24,3% de la audiencia estaba frente al televisor en ese momento.



FENÓMENO EN LAS REDES SOCIALES

El fenómeno de El Barco no se entiende sin las redes sociales. Los 'hashtag' (palabra o frase clave de los temas más comentados en Twitter) #elbarco13, #Gamboa y #Ulises se han convertido en 'trending topics' nacionales desde la emisión del capítulo anoche y a primera hora de la mañana de hoy continúan entre los temas más comentados en Twitter a nivel nacional.



El 'hashtag' capitular de ayer (#elbarco13) está encabezando el listado de los temas más 'tuiteados' por los usuarios de la red social desde ayer y a primera hora del día siguiente se mantiene como número uno. El Twittersodio de El Barco, una iniciativa que auna las redes sociales y la televisión, fue seguido por 95.200 fans.



En Facebook, la red social con más seguidores en el mundo, El Barco cuenta ya con más de 282.000 fans.



LÍDER ABSOLUTO ENTRE EL PÚBLICO JOVEN

Los espectadores más jóvenes siguieron especialmente la ficción de Antena 3. La serie protagonizada por Mario Casas y Blanca Suárez lideró entre el público de 4 a 44 años. Destaca los datos de share obtenidos entre los espectadores de 13 a 24 años, entre los que la serie roza el 40% de cuota de pantalla. En cuanto al target comercial, la ficción de Antena 3 se acercó al 28,1% de audiencia.



En cuanto al ámbito regional, El Barco lidera en todas las comunidades autónomas excepto en Cataluña: Valencia (27,8%), Andalucía (26,7%), Catilla y León (26,1%) o Murcia (25,8%) son algunas de las comunidades donde la serie de Antena 3 alcanzó mayor cuota.