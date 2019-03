Bandolera continúa mejorando la sobremesa de Antena 3

Hasta el pasado 29 de abril, Bandolera suma un total de 78 emisiones en la sobremesa de Antena 3. Desde su estreno, la ficción promedia una audiencia media de 1.175.000 espectadores con un share del 9,2%. Gracias a esta producción, la cadena ha logrado fidelizar a un buen número de espectadores cada día. Y algo más importante: ha logrado que espectadores fieles de otras ofertas televisivas se decanten hoy día por esta serie ambientada en la España de finales del siglo XIX.



Hasta la fecha, marzo sigue siendo el mejor mes registrado por la serie de Diagonal TV. La subida experimentada por Bandolera está ligada al estreno de El Secreto de Puente Viejo, la otra ficción diaria de Antena 3. El interés por la nueva producción aumentó la audiencia de Bandolera hasta superar los 1,2 millones.



Pero no solo la serie protagonizada por Megan Montaner y Álex Gadea cuenta con el beneplácito de los espectadores. En abril, concretamente en su última semana, Bandolera ha registrado sus mejores resultados históricos. Del día 25 al 29, Bandolera ha cosechado una audiencia de casi 1,3 millones (1.290.000) con una cuota de pantalla del 10,1%. Aunque la serie ha superado la barrera del 10% en varias ocasiones nunca hasta ahora había logrado hacerlo en su media semanal. Estos resultados no hacen sino reflejar una nueva tendencia al alza.



29 DE ABRIL, RÉCORD HISTÓRICO

Precisamente el pasado 29 de abril, para poner el broche de oro a una gran semana, Bandolera anotó máximo histórico tras registrar casi un millón y medio de seguidores (1.487.000) con un magnífico share del 10,9%. Un resultado significativo, sobre todo, porque esa misma jornada el programa Sé lo que Hicisteis (La Sexta) cumplió exactamente 1.000 programas y su audiencia se vio "inflada" con un share del 6,3% y 874.000 seguidores.



Bandolera es actualmente la oferta más "novedosa" de la parrilla de sobremesa, sin embargo, desde su estreno, el pasado 10 de enero, la serie diaria de Antena 3 ha logrado hacerse un hueco en esta complicada franja. La serie de Marta Hazas supera cada día, ampliamente, a las ofertas de Cuatro y La Sexta. Ni Tonterías las Justas, ni Sé lo que Hicisteis han podido con el serial de la cadena de Planeta.



BANDOLERA, ENTRE LA REALIDAD Y LA FICCIÓN

Bandolera es una ficción que combina pasión y amor con aventuras, traiciones y, sobre todo, muchas emociones. Una historia a caballo entre la realidad y la ficción, con personajes reales e inventados, que deambulan por el último tercio del siglo XIX, donde ricos y pobres comparten un mismo escenario de acción.



A través de los diferentes personajes (bandoleros, viajeros, campesinos), la serie de DiagonalTV para Antena 3 propone una visión lúcida de aquel denso y brillante mundo, lleno de héroes anónimos. Marta Hazas encabeza el reparto en el que también están actores de la talla de Carles Francino, Manuel Bandera, Pastora Vega o Aníbal Soto.



EL SECRETO DE PUENTE VIEJO, UN OASIS CADA VEZ MÁS AMPLIO

El Secreto de Puente Viejo se ha convertido, sin duda, en el gran acierto de la temporada de Antena 3. Esta nueva serie es, de hecho, uno de los mejores productos que la cadena ha tenido entre manos en los últimos años. La ficción, que produce Ida y Vuelta (Los Protegidos), ha logrado nuevamente atraer a los telespectadores a la franja vespertina de la cadena.



Desde su estreno, el 28 de febrero, hasta el pasado 29 de abril la serie acumula una audiencia media de 1.629.000 fieles, lo que se traduce en una cuota del 14,7%. Con tan solo 45 capítulos, El Secreto de Puente Viejo ha logrado en parte seducir a los fieles espectadores de las telenovelas de TVE. Por ello, la pública ha visto como su último culebrón (Soy tu dueña) no termina de despegar como sus predecesores.



La influencia positiva de El Secreto de Puente Viejo es cada vez mayor. Su cuota, un oasis en la tarde de la cadena, alcanzó el 15,1% a finales de abril con 1.667.000 espectadores. Unos resultados que mejoran los datos de sus anteriores dos semanas.