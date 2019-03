La audiencia de 'Sálvame' cae en picado en los últimos 4 meses

'Sálvame', el programa de las tardes de Telecinco, empieza a mostrar evidentes signos de desgaste, aunque a simple vista parezca lo contrario. Falto de grandes polémicas, el formato de La Fábrica de la Tele mantiene una tendencia a la baja que no está pasando inadvertida para la competencia. El programa se ha dejado en el camino durante el último cuatrimestre un total de 2,6 puntos.



El programa promedia un gran 17,2% en la actual temporada, pero en este caso más que su media lo importante es la tendencia que viene marcando en los últimos meses. En octubre de 2010, el programa que diariamente conduce Jorge Javier Vázquez obtuvo su tercer mejor dato mensual de su historia (19% y 1.944.000 espectadores). Desde entonces, y cada mes, 'Sálvame diario' no deja de perder cuota y espectadores.



De octubre a enero de 2011 'Sálvame diario' ha caído un total de 2,6 puntos, una tendencia a la baja que no hace presagiar nada bueno. Tras el 19% de octubre; noviembre se quedó con un 17,5%; diciembre con un 16,6%; y enero con un 16,4% de share. El programa acaba de cerrar su último mes tal y como comenzó la temporada... en horas bajas.



UN PÚBLICO CADA VEZ MAYOR

A pesar de esta pronunciada pérdida en cuota de pantalla, el programa de Telecinco se mantiene como la segunda opción de la sobremesa, por detrás de la ficción de Televisión Española. Con un público mayoritariamente femenino, 'Sálvame diario' cuenta especialmente con un público mayor, de más de 45 años.



El pasado lunes, por ejemplo, el 18,6% de su público estuvo compuesto por mujeres y solo el 12,5% por hombres. El programa logró sus mejores resultados entre los grupos de 45 a 54 años (16,8%), de 55 a 64 años (20,4%) y con mayores de 65 años (18,7%). El público juvenil se decanta a esas horas por las ofertas de la competencia.



EN HORAS BAJAS... CON POLÉMICAS

En los últimos meses el programa ha seguido apostando por sus contenidos habituales: invitados de actualidad dispuestos a entrar en polémica con terceros. Sin embargo, la fórmula que antes reportaba grandes datos de audiencia empieza a cansar. Ni siquiera las exclusivas o los temas abordados en 'Sálvame Deluxe' consiguen en estos momentos arrastrar a un gran número de espectadores como sí lo hacían meses atrás.



Tampoco los desgarradores testimonios o los capítulos más dramáticos de la vida de los colaboradores llaman especialmente la atención de la audiencia. Sin embargo, no debemos olvidar que 'Sálvame' es experto en generar contenido o noticias de donde no las hay.



La Fábrica de la Tele no está dispuesta a que su gallina de los huevos de oro deje de producir, por ello esta misma semana realizará un particular crossover de formatos en la noche del viernes. La productora ha unido 'Sálvame' y 'La caja' para crear 'La caja deluxe', una variante VIP del formato psico-audiovisual que tantas ampollas levantó hace ahora dos años entre los psicólogos de Cataluña. La productora ya ha grabado un total de 12 programas con todos los colaboradores de 'Sálvame'. Desde esta semana el espectador tendrá la oportunidad de conocer todas sus miserias y desgracias a base de una terapia psicológica personalizada. Vamos, todo un espectáculo.