Atresmedia TV, único grupo que crece en 2020. Antena 3, líder en informativos, entretenimiento y ficción, también sube y cierra el año como líder del Prime Time; laSexta suma 8 años de liderazgo sobre su rival y Nova cierra un año histórico

Atresmedia TV cierra 2020 con una audiencia del 26,3% y es el único grupo televisivo que crece en el año, frente al descenso de sus competidores, subiendo al 27,8% en Target Comercial. En Prime Time, donde es el grupo líder absoluto en los últimos cuatro meses del año, registra un 26,3% y un 27,9% en Target Comercial en la franja estelar, el más apreciado para los anunciantes. El Prime Time (26,3%) y la Mañana (26,1%) son sus mejores franjas, además de la Sobremesa (28,8%), donde es líder absoluto. Es, también, el grupo por el que más espectadores han pasado cada día con una media de más de 22 millones, lo que supone un 48,6% de la audiencia.

Antena 3, con un 11,8%, es igualmente la única cadena que crece en 2020 entre las grandes televisiones y lo hace especialmente en Prime Time, con casi +1 punto -la que más sube en la franja estelar frente al año anterior-, hasta el 12,8%, su mejor dato en la franja de máximo consumo desde 2017. Evolución que le lleva al liderazgo absoluto en los últimos cinco meses del año.

Es la cadena con la que más espectadores han contactado durante 2020, aumentando su media a cerca de 14,5 millones cada día, mientras que su competidor no ha sumado nuevos seguidores y se mantiene en los 13,2 millones.

En este año extraordinario, en el que los valores de la televisión como medio que conecta a las personas, que las informa y las entretiene, ha tenido más sentido y compromiso que nunca, Antena 3 ha crecido en su confianza entre los espectadores, con los informativos líderes absolutos, por tercer año consecutivo y con hitos en sus resultados que no se daban en más de una década: Antena 3 Noticias es la oferta informativa líder con su mejor cuota en 11 años (2009) y la más vista con su mejor dato en miles en 12 años (2008).

La cadena ha protagonizado los grandes acontecimientos televisivos del año en el terreno del entretenimiento, con la apuesta de ‘Pasapalabra’ en las tardes y el fenómeno ‘Mask Singer’ en Prime Time, que se suman a los programas diarios y los talent show líderes ‘El Hormiguero 3.0’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Tu cara me suena’, ‘La Voz’... Y también en la ficción, con la producción del año, ‘Veneno’, y la revelación de ‘Mujer’, un éxito sin precedentes en el género, a los que se suma esta misma semana ‘Mi hija’.

laSexta, con un 7% en 2020, ha continuado con su rotundo liderazgo sobre su competidor (5,5%) y encadena su octavo año consecutivo por delante. En Prime Time, acumula 11 años seguidos de victorias sobre su rival (6,3% vs 5,8%). También está por encima en Target Comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en Prime Time, (7,2% vs 6,7%). Sus programas diarios, con ‘Al rojo vivo’ y laSexta Noticias en su año más visto y el crecimiento imparable de ‘Aruser@s’ contribuyen al fortalecimiento de la cadena.

Del mismo modo, suma una mayor audiencia acumulada a diario respecto a su directo competidor, ya que durante 2020 han pasado cada día por laSexta una media de más de 12,2 millones de espectadores, resultado muy alejado del de su adversario.

Gran año también para las temáticas del grupo, especialmente para Nova, que iguala su mejor resultado anual y se sitúa líder absoluta durante seis meses del año. Neox prosigue con su liderazgo en Target Comercial y los jóvenes, Mega continúa fuerte en Late Night gracias a ‘El Chiringuito de Jugones’ y Atreseries cumple cinco años de liderazgo entre los canales de nueva creación con su mejor resultado histórico en 2020.

Antena 3, tres años de liderazgo absoluto en informativos con sus mejores datos en más de una década

Antena 3 ha afianzado en 2020 su modelo de televisión basado en su apuesta por la información de calidad, el mejor y más variado entretenimiento y la ficción de mayor recorrido y reconocimiento.

En un año marcado por la situación provocada por el coronavirus, la cadena ha trabajado por ofrecer la información más completa, reforzando su oferta de entretenimiento y sin dejar de estrenar grandes formatos pese a las circunstancias.

En el terreno informativo, su compromiso con los espectadores se ha visto reforzado durante 2020, hasta el punto de que Antena 3 logra los informativos más vistos por tercer año consecutivo, hito que sucede por primera vez en la historia de la cadena.

Antena 3 Noticias es la oferta informativa líder absoluta con un 16,5%, su mejor cuota en 11 años (2009), además de la más vista con su mejor dato en miles en 12 años (2008), más de 2,3 millones de espectadores de media. Estos resultados le llevan al liderazgo de unos informativos más alto desde 2011. Todas sus ediciones suben significativamente.

Es la opción informativa que más crece este año, +1,4 puntos, y la que más espectadores suma, más de 400.000, lo que le permite, además, aumentar la ventaja sobre su competidor a +1,3 puntos, la mayor desde 2009

Es líder absoluto de la sobremesa por tercer año consecutivo, con un 18,9% y más de 2,5 millones de espectadores, su mejor resultado en cuota en 11 años (2009) y su mejor dato en miles en 12 años (2008).

Con un crecimiento de +0,8 puntos respecto a 2019, se sitúa a una rotunda ventaja sobre sus competidores, con +3,4 puntos de distancia sobre la siguiente opción en la sobremesa.

· Antena 3 Noticias 2 L-V, el informativo más visto y líder de la noche

2020 histórico para la segunda edición de noticias de Antena 3. El informativo dirigido por Vicente Vallés y presentado junto a Esther Vaquero se convierte en líder absoluto del Prime Time, hito que no sucedía desde 2007, además del segundo más visto de la televisión con un 15,8% y más de 2,3 millones de seguidores.

Antena 3 Noticias 2 L-V logra así su mejor cuota y miles en 12 años (2008).

Es el informativo de la televisión que más crece en cuota, +2 puntos y más de 400.000 seguidores, frente a la bajada de su directo competidor, que además es el único del horario estelar que pierde espectadores.

· Antena 3 Noticias 1 FDS, la edición más vista del fin de semana

En el fin de semana, Antena 3 también logra la edición más vista con el informativo de sobremesa que conducen Matías Prats y Mónica Carrillo.

Este informativo es el que más crece de todo el fin de semana, con +1,9 puntos y cerca de 500.000 espectadores, hasta su mejor dato en cuota y miles en 11 años (desde 2009):16,3% y 2.170.000 seguidores, resultado con el que consigue su segundo año consecutivo de liderazgo de la sobremesa.

Antena 3 Noticias 2 FDS es el informativo de Prime Time de fin de semana que más crece (+1,3 puntos y más de 350.000 espectadores) hasta el 12,7% y cerca de 1,9 millones de espectadores.

En cuanto a los ‘Deportes’, Antena 3 consigue la información deportiva más vista de la televisión con las ediciones más vistas tanto en la sobremesa como en la noche a diario y en el fin de semana. Así, la edición de lunes a viernes en la sobremesa, con Manu Sánchez y Rocío Martínez, es el informativo deportivo más visto de la televisión tras crecer en 2020 cerca de +1 punto hasta alcanzar el 16,3% y más de 2,1 millones de media, líder absoluto de su franja con su mejor resultado histórico, por segundo año consecutivo.

Con un 13,2% de cuota, las ‘Noticias de la mañana’, repiten su mejor cuota desde 2016. En su edición de 8:00 a 9:00 horas, son líderes absolutas de su franja con un 13,8%.

Por su parte, ‘Espejo Público’, con Susanna Griso al frente, finaliza 2020 con una media del 14,8% y gana espectadores hasta los 463.000, situándose por encima de la media de la cadena. En Target Comercial sube hasta el 15,5%.

‘Pasapalabra’ y Mask Singer’ completan un año de éxito para el entretenimiento de la cadena

Junto con los informativos, el entretenimiento de Antena 3 cierra un exitoso balance en 2020 gracias a sus nuevas e innovadoras apuestas. A los programas diarios líderes y más vistos de la TV, la cadena ha sumado dos acontecimientos claves: la llegada de ‘Pasapalabra’ a las tardes y la emisión del fenómeno del año, ‘Mask Singer’, por su repercusión tanto en audiencias como a nivel de impacto social.

Estrenado en mayo, el concurso conducido por Roberto Leal no ha parado de crecer mes a mes. Con una media en el año de 2,1 millones de espectadores y el 18,3%, se convierte en lo más visto de las tardes televisivas, superando a rivales históricos. En constante evolución, en diciembre continúa líder absoluto y supera la barrera del 20% con casi 2,9 millones de seguidores, por lo que cierra el año con su máximo resultado y la mayor ventaja frente a su competidor, +4,3 puntos.

En noviembre llegaría a la cadena ‘Mask Singer: adivina quién canta’ y lo haría expandiendo en nuestro país el fenómeno a nivel mundial que ha sido. Tras convertirse en el mejor estreno de entretenimiento absoluto en 8 años con un 27,4% y lo más visto del año en la cadena con 3.740.000 espectadores, ha sido líder rotundo todos los miércoles con una media de cerca de 2,8 millones de seguidores y el 23,6%, el programa más visto y competitivo de la cadena en 2020.

· ‘El Hormiguero 3.0’, el programa diario líder, de nuevo en su mejor año

En programa más visto a diario y líder absoluto es, por sexto año consecutivo, ‘El Hormiguero 3.0’, igualando en 2020 su récord anual histórico, un 14,9% y cerca de 2,6 millones de espectadores.

Durante este año, el programa conducido por Pablo Motos no ha querido faltar a su cita con los espectadores pese a la situación provocada por la pandemia y, tras un breve parón de una semana en marzo, regresó renovado, con nuevas secciones y adaptado a los nuevos tiempos para respetar todas las medidas sanitarias: ‘El Hormiguero: Quédate en casa’ supuso un refugio para muchos espectadores durante el confinamiento. El programa lideró su franja durante esta versión, manteniendo intacta su fidelidad, con el 14,9% de la audiencia.

Su emisión más vista de este año es la del 8 de octubre con la visita de Pedro Cavadas, que registró 3.670.000 espectadores y un 23,3% de cuota, la tercera mejor de su historia.

· ‘Tu cara me suena’, ‘La Voz’, ‘¿Quién quiere ser millonario?, líderes

De las ofertas estelares, Antena 3 ha seguido contando en 2020 con los talent show líderes: ‘Tu cara me suena’ suma un año más como líder de su franja con casi 2,5 millones de seguidores y el 18,5% mientras que ‘La Voz’ hace lo propio en la noche de los viernes con una media de más de 2,3 millones de seguidores y el 18,3%.

También el estreno de ‘¿Quién quiere ser millonario?’ ha sido líder en su emisión en el Prime Time del miércoles, con más de 2 millones de seguidores y el 16,2%.

· Karlos Arguiñano y ‘La ruleta de la suerte’, en su año histórico más visto

El entretenimiento matinal de la cadena tampoco tiene rival. ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ es el programa de cocina líder en las mañanas con cerca de 950.000 espectadores y el 12,9% de media en 2020 (+0,5 vs 2019), su año más visto de la historia.

Después, ‘La ruleta de la suerte’, con Jorge Fernández, no alcanza su techo y logra, asimismo, su año histórico más visto con cerca de 1,6 millones de espectadores y el 16,2% (+0,7 puntos vs 2019) y, de nuevo líder absoluto con su registro en cuota más alto desde 2016.

Una cosecha tan variada como abundante en todas las franjas del día, sin olvidar los concursos de la tarde con ‘¡Ahora Caigo’ (9,5%) y ‘¡Boom!’, que experimenta un crecimiento mes a mes en su nuevo horario en las tardes con más de 1,4 millones de espectadores y el 12,3%.

La ficción que siempre sorprende, un año más en Antena 3

En el capítulo de la ficción, 2020 ha dejado títulos para la historia que tienen como artífice nuevamente a Antena 3. Las apuestas más atrevidas, innovadoras y premiadas se han emitido, un año más, en la cadena de Atresmedia TV y han contado con el respaldo absoluto por parte de la audiencia.

‘Veneno’, producción original de ATRESplayer Premium, encabeza la lista de las series nacionales más vistas en televisión en 2020, líder absoluta con una media del 16,7% y 2.465.000 espectadores en su doble entrega de estreno emitida en Antena 3. Con un extraordinario éxito de audiencia, público y crítica, supera los 2,8 millones de seguidores teniendo en cuenta su seguimiento en diferido.

Por su fidelidad, su estratégica apuesta y su audiencia en aumento a lo largo de más de 40 capítulos, ‘Mujer’ es otra de las grandes protagonistas del año en el apartado de ficción. Es líder en su emisión con un 16,1% y más de 1,8 millones de espectadores, superando los 1,9 millones de seguidores con el consumo en diferido. La cadena concluye el año con otro gran éxito en el género con la llegada de ‘Mi hija’, mejor estreno de una serie desde junio de 2019 y emisión más vista de 2020 para una serie, líder absoluta con 2.951.000 seguidores.

‘La Valla’ ha sido otra de las producciones más destacadas del año. Consigue una media de cerca de 1,3 millones de espectadores y se coloca como una de las series más vistas en diferido del año, sumando cerca de 450.000 espectadores hasta superar los 1,7 millones.

De las series diarias, ‘Amar es para siempre’, con una media de cerca de 1,3 millones y el 10,6% en 2020, vuelve a ser este año la ficción más vista cada tarde en la televisión.

Antena 3 ha despedido este año a uno de los títulos que han marcado un antes y un después en nuestra ficción: ‘El Secreto de Puente Viejo’. La serie dijo adiós a los espectadores en mayo después de 9 años con un especial de Prime Time que se convertiría en la serie más vista de todo mayo (13% y 1.740.0000 espectadores).

Además, Antena 3 ha emitido este año otros títulos de ficción que vuelven a demostrar la hegemonía de calidad del sello Series Atresmedia en todo el mundo como es ‘Perdida’.

laSexta, ocho años de liderazgo inalcanzable frente a su rival

laSexta finaliza 2020 con una audiencia del 7% y vuelve a ser la tercera cadena privada más vista en España, encadenando su octavo año de liderazgo consecutivo sobre su competidor, que vuelve a quedar muy lejos (5,5%). De hecho, se impone a su rival en todas las franjas de la Mañana al Prime Time, gracias a la fortaleza de sus ediciones y especiales de noticias y sus programas de actualidad y entretenimiento diario, además de a sus ofertas estelares.

‘Al rojo vivo’ cierra este año de nuevo como el programa más competitivo de la cadena en su 2ª mejor cuota de la historia y su año histórico más visto tras alcanzar un 14,7% de cuota de pantalla y superar el millón de espectadores de media. Es el programa de debate líder cada mañana, a casi el doble de ventaja de su reciente competidor.

Los informativos de laSexta vuelven a situarse entre los contenidos más seguidos cada día superando, un año más, la referencia del 10% y en el año más visto de su historia, con más de 1,2 millones de espectadores. Asimismo, es la primera vez en la historia que cada una de sus ediciones superan el millón de espectadores en un año.

laSexta Noticias 14H, con Helena Resano, es la mejor edición de la cadena con más de 1,4 millones de espectadores, su segundo año más visto, y el 11,4% de cuota.

laSexta Noticias 20H, conducido por Cristina Saavedra, continúa por delante del 9% de cuota y supera los 1,1 millones de espectadores de media, logrando su año más visto y situándose como tercera opción absoluta de su franja.

laSexta Noticias Fin de Semana, de la mano de Cristina Villanueva, crece en sus dos ediciones: la de las 14:00 horas hasta el 10,5% y más de 1,1 millones de seguidores (+0,1 y +192.000 vs 2019), su mejor año en miles de la historia, mientras que la de las 20:00 horas logra máximo histórico anual tanto en cuota como en miles con un 8,8% y, por primera vez, supera el millón de espectadores, 1.134.000 (+1 puntos y +236.000 vs 2019).

Entretenimiento e información, el éxito diario de laSexta

‘Aruser@s’ confirma su sobresaliente acogida en las mañanas televisivas registrando su año de mayor crecimiento, +2,8 puntos y cerca de +150.000 seguidores respecto a 2019, hasta su máximo anual histórico, un 13,2% y más de 400.000 espectadores. Con estos resultados, se sitúa como tercera opción absoluta de la TV, por delante de la cadena pública, y consigue el liderazgo absoluto entre el público masculino (14,9%), los espectadores de 55-64 años (17,3%) y en Murcia, además de en Cataluña (18,4%) entre las generalistas. En continuo crecimiento, logra sus mejores meses con el arranque de temporada, hasta dispararse en los últimos meses del año a más del 16% de cuota.

En su franja completa (de 07:30 a 11:00) el ascenso es aún mayor, +3,3 puntos, hasta el 12,4% y más de 300.000 espectadores de media.

‘Jugones’ continúa creciendo en la sobremesa y logra el año más visto de su historia. El espacio conducido por Josep Pedrerol consigue este año cerca de 800.000 espectadores y un 6% de cuota, líder, por segundo año consecutivo, aumentando la distancia con su competidor a +2,4 puntos.

‘Zapeando’ cierra un año más por delante de su competidor. El programa capitaneado por Dani Mateo crece +0,6 puntos hasta el 6,8% con 850.000 espectadores, su mejor año desde 2016. Este resultado le sitúa líder, una vez más, frente a su rival directo a una distancia de +1,6 puntos. Sube al 9% entre los públicos de 25 a 44 años, situándose como segunda opción entre toda la televisión.

‘Más vale tarde’ mejora su número de seguidores hasta igualar su año más visto de la historia más de 800.000 espectadores y un 7,5%. Se mantiene como el programa de actualidad más visto de la tarde y supera a su principal competidor por +2,1 puntos.

Y un Prime Time con la mejor fórmula para cubrir la actualidad

‘El intermedio’ continúa como el programa diario más visto de laSexta, por 13º año consecutivo con una media del 8,2% de cuota de pantalla y cerca de 1,4 millones de espectadores, datos que le vuelven a situar por delante de su competidor.

Los programas semanales de laSexta siguen triunfando: ‘Lo de Évole’ se ha convertido en el programa más visto del año en la cadena con una media de un 9,7% de cuota de pantalla y 1.842.000 espectadores, duplicando a su rival en su franja. De hecho, el programa de Jordi Évole es tercera opción absoluta de su franja y segunda opción en Target Comercial en el que crece hasta el 11,5% ‘Salvados’ cierra con un 8,1% de cuota de pantalla, hasta un 9,5% en Target Comercial, y 1,5 millones de espectadores, a dos puntos por encima de su principal competidor y como el segundo programa más visto de la cadena.

En el fin de semana, ‘El Objetivo de Ana Pastor’ (6,7% y 1.171.000 espectadores) sube y alcanza su mejor resultado en dos años y continúa líder sobre su competidor. ‘laSexta Noche’ también mejora el resultado de su año anterior y marca un 7,8% de media y 865.000 espectadores, situándose un año más como el programa de debate y actualidad líder del fin de semana.

En la noche del viernes, ‘laSexta Columna’ alcanza un 7% de cuota y supera los 1,1 millones de espectadores, mientras que ‘Equipo de investigación’ promedia cerca de un millón de seguidores.

‘Pesadilla en la cocina’ (6,7%) y ‘¿Te lo vas a comer?’ (8,4%), ambos conducidos por Alberto Chicote, superan un año más el millón de espectadores.

‘Liarla Pardo’ (7,2% y 965.000 espectadores) se consolida como el referente de la actualidad en las tardes dominicales con su año más visto y consigue el 15 de marzo la mejor emisión de su historia tanto en miles (con 2.015.000) como en cuota (11,5%).

El liderazgo de las temáticas, con Nova en un año histórico

Nova (2,5%) iguala su mejor año tras encadenar seis meses de liderazgo, por primera vez en su historia

2020 ha sido el año de Nova. La temática de Atresmedia TV iguala su mejor dato histórico anual y se sitúa líder durante seis meses del año, hito que sucede por primera vez en la historia. Es líder del Prime Time temático con su mejor dato anual, un 2,8%.

Es la temática femenina líder por tercer año consecutivo y logra la mayor distancia histórica sobre su competidora (+0,6).

Lidera su franja de novelas (15:00-22:45h LV) con un 3,1%, a +1,4 puntos de su competidor.

‘Fugitiva’ (556.000 y 3,4%) y ‘Hercai’ (529.000 y 4,0%) son líderes y las series temáticas más vistas del año, además del contenido no deportivo más visto. ‘Las mil y una noches’ también destaca en torno al medio millón de espectadores, (509.000 y 2,9%), así como el reciente estreno ‘Ciudad cruel’ (490.000 y 3,0%). ‘Elif’ (411.000 y 3,2%) es novela líder. ‘Silá’ (374.000 y 2,9%) y ‘Amor de contrabando’ (387.000 y 3,2%) han regresado a la cadena este año y lo han hecho como líderes temáticos.

En cuanto a las novelas latinas, este año han destacado ‘Doña Bárbara’ (422.000 y 3,6%, líder temático), ‘Sortilegio’ (428.000 y 4,4%, líder), ‘Cuando me enamoro’ (411.000 y 3,3%, novela líder) y ‘Amarte así, Frijolito’ (398.000 y 3,7%, novela líder).

La gran apuesta del day time de los fines de semana ‘Doctor en los Alpes’ (2,0% y 216.000) ha tenido una evolución muy positiva.

Neox (2%), líder del Target Comercial y en jóvenes

Neox vuelve a ser este año líder en Target Comercial en total día (2,8%) y entre los jóvenes 18-35 (5,4%).

Colidera la sobremesa (2,7%) gracias a ‘Los Simpson’, que son líderes temáticos (2,9% y 299.000). El capítulo del 13 de abril (a las 14:36, 5,3% y 799.000) es la emisión temática más vista para una serie en este 2020.

Dentro de sus contenidos de series con su emisión pegada a USA, este año Neox ha emitido el final de ‘Modern Family’, cuyo último capítulo lideró entre las temáticas con 3,6% y 541.000.

Mega (1,5%) sigue fuerte en el Late con ‘El Chiringuito de jugones’

Mega destaca en hombres (2,2%) y en Target Comercial (1,9%), mientras que vuelve a registrar en el Late Night su mejor franja (2,5%) aupada por ‘El Chiringuito de jugones’ (4% y más de 200.000 seguidores), que consigue su 2ª mejor cuota histórica este año con un 10,5% con la eliminación del Barça en Champions a manos del Bayern (14 de agosto).

El cine es el contenido más visto de la cadena (246.000 y 1,8%) y también el contenedor ‘Megacine a lo bestia’ (243.000 y 1,6%).

Atreseries (1,5%), cadena de nueva creación líder, en su mejor año

Atreseries logra el mejor año de su historia. Es la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento. Lo más visto de la cadena es ‘Ley y orden: unidad de víctimas especiales’ (254.000 y 1,6%), ‘Forever’ (241.000 y 1,7%) y ‘Crossing Jordan’ (239.000 y 1,7%).