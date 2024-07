Atresmedia lidera por 15º mes consecutivo y consolida en julio una amplia distancia con su rival

Atresmedia TV vuelve a coronarse en julio como líder absoluta de audiencia. Un mes más, vuelve a ser el grupo preferido por los espectadores con un 24,5% y repite como líder por 15º mes consecutivo, pese a tener un canal menos que su competidor y pese a los grandes eventos deportivos (Eurocopa y JJOO). Antena 3 (11,5%) por su parte, es la televisión privada líder y laSexta (5,5%) vuelve a imponerse a su rival, ya durante 37 meses consecutivos.

Antena 3 (11,5%) es la cadena privada líder a gran ventaja de su competidor (9,8%) acaparando las emisiones no deportivas más vistas del mes con Antena 3 Noticias. Además, vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con casi 9,7 millones de espectadores únicos. Líder absoluto en Sobremesa con un 15,7% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera las Mañanas de L-V con un 13,0% de cuota. A más de +1,7 puntos de distancia de su competidor (11,5% vs 9,8%), es inalcanzable en Prime Time (10,5% vs 9,6%) y le gana todas las franjas de la Mañana al Prime Time. Antena 3 sigue dominando la tarde frente a su competidor, a +1,2 puntos (10,7% vs 9,5%)

laSexta (5,5%) continúa otro mes más como la tercera cadena privada más vista, de nuevo por delante de su competidor, y ya durante 37 meses ininterrumpidamente, a una distancia de +0,7 puntos. Vuelve a situarse igualmente por delante de su adversario en Target Comercial (6,0% vs 5,4%).

En cuanto a las temáticas: Atreseries repite máximo histórico mensual por segundo mes consecutivo. Sigue siendo la cadena de nueva creación líder. Además, en prime time, logra liderar entre temáticas con un 2,6%.

Nova (2,2%) es la cadena femenina líder. Es líder temática de la tarde (3%) y de su franja de novelas (15:00-22:45h LV) con un 3%, donde todas las novelas superan a su rival.

Neox (1,8%) destaca en target comercial (2,6%), y en 25-44 años (3,6%). Y Mega destaca en hombres (1,7%), en Target Comercial (1,5%) y despunta en la franja del Late Night con El Chiringuito de jugones.

Atresmedia TV, 15 meses como el grupo líder

Atresmedia TV continúa como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival y a los eventos deportivos del mes. Así, lidera durante 15 meses consecutivos, con un 24,5%, de nuevo a una ventaja con su rival de +0,6 puntos.

También vuelve a ser otro mes el grupo líder en la mañana (25,1%), a +0,7 puntos de su adversario, incluso con un canal menos, además del más visto en la Sobremesa (28,5%) y la Tarde (24,5%). También, es por el que más personas pasan cada día, con 15,4 millones de espectadores únicos cada día.