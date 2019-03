Atresmedia TV, líder del Target Comercial en Prime Time (33,2%)

Atresmedia TV, líder del Target Comercial en Prime Time con un 33,2% de cuota total de pantalla, superando en +2,4 puntos a Mediaset (30,8%), que cuenta con un canal más. También es el único grupo que crece respecto a abril de 2015 hasta el 27,5% (+1,1 puntos). Atresmedia fue el grupo líder de la Tarde con un 29,3% de cuota.



Antena 3 lidera en el Prime Time de Target Comercial (16%). La cadena obtiene un 13% de share en abril (+0,2 respecto a marzo).



Antena 3 fue líder de las Sobremesas (12%) y Tardes (14,6%) del fin de semana en abril. Por ámbitos, Antena 3 fue líder en Valencia (14,7%), Baleares (13,3%) y Castilla y León (16,8%) este mes de abril.



laSexta cierra el mes con un 7,5% de cuota (+0,1 puntos respecto a abril de 2015) y se mantiene por encima de Cuatro (6,7%). La cadena también sigue líder en Target Comercial (8,3%) sobre Cuatro (8%).



Neox cierra abril con un 2,3% de cuota y es la cadena temática líder de la Tarde (2,9%). Mega lidera de lunes a viernes la franja de Madrugada con un 8,3% de share e iguala su máximo de temporada (1,9%).



LÍDERES ABSOLUTOS EN EMISIÓN EN DIFERIDO

En abril, Atresmedia TV vuelve a conquistar el liderazgo absoluto de audiencia en diferido, es decir, los contenidos visionados en el televisor hasta 7 días después de su emisión. Así, es el grupo que consigue una mayor audiencia en diferido, donde registra un 24,3% share (vs. el 19,3% de Mediaset).



Antena 3 vuelve a ser, asimismo, la cadena más vista en diferido con un 15,8% en abril (frente al 13,5% de Telecinco). En cuanto a la oferta temática, Nova se mantiene un mes como la cadena líder en consumo en diferido con un 2,5% en abril.

Del consumo en diferido de las emisiones de day time sigue destacando el dominio de 'El secreto de Puente Viejo', que sitúa dos de sus capítulos entre las 20 emisiones más vistas. Su capítulo más seguido del en diferido mes roza los 170.000 espectadores, lo que incrementa en un 10% su audiencia lineal.



LA FICCIÓN DE ANTENA 3, REFERENTE

La ficción de Antena 3 vuelve a ser protagonista un mes más con 'La embajada', que con sus más de 4 millones de seguidores (22,5%) se convierte en el mejor estreno de la temporada y líder absoluto en su arranque el lunes en una noche de competencia con otro estreno de Telecinco ('Mi casa es la tuya', 15,6%), así como con otra ficción de La 1 ('El ministerio del Tiempo', 9,9%).



Los martes, 'Allí Abajo' logra cerca de 3,2 millones de espectadores en la media de temporada (3.180.000) y el 18,3% de cuota, líder entre el público masculino (17%), los espectadores de 45 a 54 (21,4%) y de 55 a 64 años (19,5%), así como en País Vasco (24,0%), Castilla y León (22,3%), Madrid (21,1%), Aragón (21,3%), Andalucía (22,6%) y Valencia (19,0%).



Y los miércoles es momento de 'Vis a Vis', cuya nueva temporada mantiene la expectación de cerca de 2,5 millones de seguidores y el 15,2% de cuota. 'Buscando el Norte' despide temporada a principios de mes con una media de 2,7 millones de espectadores (2.736.000) y el 15,2% de cuota.



ANTENA 3 LOGRA LAS EMISIONES MÁS VISTAS DEL MES

Antena 3 cierra abril con un 13% de share (+0,2 vs marzo) y es la televisión que más crece en Prime Time del mes (+0,6 puntos) hasta el 14,2% de cuota. Junto con la franja estelar, sus mejores franjas son la Tarde (14,8%) y la Mañana (13,5%).



Este mes, la cadena logra con la Champions las emisiones más vistas de la temporada en un top 3 que supera los 8 millones de seguidores y cuotas por encima del 40% de cuota. El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid es la emisión más vista del mes, con cerca de 8,5 millones de espectadores (42,6%).



En el access prime time 'El Hormiguero' sigue dominando su franja de manera absoluta y lidera por octavo mes consecutivo con más de 2,7 millones (14,3%), +3,6 puntos que Telecinco en su franja de emisión.



El fin de semana, El Peliculón, con una media del 13,7% de cuota y más de 2,2 millones de espectadores en abril, emite las películas más vistas en televisión este mes con ‘John Wick’ (2.996.000 y 16,1%) y ‘Pacific Rim’ (2.621.000 y 15,4%). También los sábados y domingo, pero en sesión vespertina, los Multicine son líderes en su franja (13,9% de media), con su segunda sesión como la más seguida, con una media en abril del 15,5% de cuota y cerca de 1,8 millones de espectadores.



Antena 3 crece en la Mañana de lunes a viernes +1,4 puntos, un ascenso motivado por el crecimiento de su magazine ‘Espejo Público’, presentado por Susanna Griso, que registra una audiencia media en abril del 17,8% y 483.000 espectadores, +2,2 puntos vs marzo.



Después, ‘Karlos Arguiñano en tu Cocina’ también crece (+0,4 vs marzo) hasta el 15,2% de cuota y cerca de 600.000 seguidores. Cierra la Mañana ’La Ruleta de la Suerte’, de la mano de Jorge Fernández, que cumplió en abril 10 años como líder absoluto de su franja, rey imbatible en la Mañana con cerca de un millón de espectadores y el 16,5% de cuota (+0,1 vs marzo) este mes.



En la Sobremesa, las series de Antena 3 también logran crecer respecto a marzo: ‘Amar es para siempre’ lo hace en +0,4 puntos hasta el 13,8% y más de 1,5 millones de espectadores, mientras que ‘El Secreto de Puente Viejo’ continúa como la serie más vista de la tarde, este mes con un 16,8% y cerca de 1,7 millones de espectadores de media en el mes.



Los concursos de la franja vespertina mantienen su fidelidad: ‘¡Ahora caigo!’ logra un 14,3% y 1.352.000 espectadores y ‘¡Boom!’ consigue por su parte un ascenso de +0,6 puntos hasta el 12,8% de cuota y cerca de 1,5 millones de espectadores.



Antena 3 Noticias se mantiene un mes más como referencia informativa y la primera edición de lunes a viernes, con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado, es la más seguida de la cadena con más de 1,7 millones de espectadores (1.703.000) y el 13,4% de cuota, mientras que, en el fin de semana, destaca también esta primera edición, que es líder de su franja con un 13,7% de cuota y 1.681.000 espectadores de la mano de Matías Prats y Mónica Carrillo.



LASEXTA AUMENTA SU LIDERAZGO COMO TERCERA PRIVADA

laSexta, por su parte, apuntala su posición como tercera cadena privada más seguida en España. En abril vuelve a liderar sobre su competidor, Cuatro, por séptimo mes consecutivo, con una ventaja aún mayor, de casi un punto: 7,5% frente al 6,7% de la cadena de Mediaset.



Un mes más, la ventaja entre ambas es aún más destacada en Prime Time: 8,3% de laSexta vs 5,8% (+2,5 puntos), horario estelar donde la cadena de Atresmedia TV vuelve a conseguir su mejor franja. Asimismo, laSexta vuelve a vencer a su competidor en Target Comercial, tanto en el Día (8,3% vs 8%) como en el Prime Time (9,4% vs 7,4%).



'Al rojo vivo' logra su máximo mensual histórico al alcanzar un 13,8% de cuota y 849.000 espectadores, en un mes marcado por los llamados “Papeles de Panamá”, que laSexta comenzó a desvelar en exclusiva junto a El Confidencial desde el pasado 3 de abril.



El programa de laSexta crece +1,5 puntos respecto a marzo y supera a su competidor, 'Las Mañanas de Cuatro' (11,9% y 730.000 espectadores) en nada más y nada menos que +1,9 puntos, lo que le catapulta al liderazgo absoluto entre las tertulias matinales.



'Más Vale Tarde' es, por su parte, la actualidad más vista de las tardes con una media mensual de un 8,1% y más de 780.000 seguidores con Mamen Mendizábal y, antes, 'Zapeando' mantiene sus buenos registros con un 7,6% y cerca de un millón de seguidores con Frank Blanco. En cuanto al espacio deportivo diario, laSexta Noticias Jugones, con Josep Pedrerol, reúne de media un 5,7% y 718.000 espectadores.



'El Intermedio' es lo más visto de la cadena a diario con una media de más de 2 millones de seguidores (11%) de la mano de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.



De los programas semanales, 'Salvados' vuelve a ser el más seguido de la cadena con más de 3,1 millones de espectadores (3.123.000) y el 16,3% de media en el mes (+1,6 puntos vs marzo), líder absoluto. Además firma este mes su segunda mejor emisión de la temporada con la edición del pasado 3 de abril, titulada ‘Una hora en la Moncloa’, que es, además, lo más visto de la cadena en el mes con más de 3,8 millones de espectadores y un 19,2% de cuota. Además, esta entrega se convierte el programa más autores sociales de abril en Twitter con 48.500 (219.900 comentarios).



'laSexta Noche' prosigue como la referencia de la actualidad política e informativa del prime time del sábado con cerca de 1,2 millones de espectadores (9,6% de cuota). El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero sigue siendo rey en Twitter de los sábados con unos 11.000 autores y 45.000 tuits de media por emisión en abril.



'Equipo de investigación' crece respecto a marzo hasta reunir a más de 1,4 millones de espectadores y el 8,2% de cuota y logra este mes su mejor dato de la temporada con la entrega del pasado 1 de abril dedicada a las ‘Dietas a examen’, con 1.590.000 espectadores y el 9,1% de cuota.



El Objetivo de Ana Pastor también crece cerca de un punto (+0,9 vs marzo) hasta el 10,7% de cuota y supera los 2 millones de media mensual (2.018.000). Logra también en abril su mejor emisión de la temporada, dedicada a la exclusiva de ‘Los Papeles de Panamá’ (3 de abril) y que fue seguida por más de 2,5 millones de espectadores y el 13,6%, líder absoluta de su franja.



En el capítulo del entretenimiento, laSexta estrena de la mano de Cristina Pedroche nueva temporada de 'Pekín Express: la ruta de los elefantes' y lo hace con una media de más de 1,4 millones de espectadores y el 8,2% de cuota en la competida noche del martes. El espacio consigue igualmente una gran repercusión en Twitter, convirtiéndose en lo más comentado de los martes con unos 8.200 autores sociales y 34.400 tuits por emisión.



El Taquillazo consolida su marca en laSexta con un 10,4% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores, lo que supone una ventaja respecto a la oferta de Cuatro de +3,5 puntos. Destaca este mes El sicario de dios emitida el 11 de abril con 1.893.000 espectadores y un 10,7%.



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al situarse, ya durante 46 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor.



La edición de las 14H L-V, presentada por Helena Resano, es líder de su franja ya durante seis meses consecutivos con una media de 1.490.000 espectadores y el 14,5%. Crece +0,8 puntos respecto a marzo y hasta +1,4 puntos en relación al mismo mes del año anterior y se mantiene 46 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12).



La edición de las 20H L-V, con Cristina Saavedra, anota su séptimo mes consecutivo superando holgadamente el millón de espectadores (1.142.000), con el 10,3% de cuota.



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también consolidan su audiencia y superan a las de su rival, la primera con un 10,3% y cerca del millón de seguidores y la segunda con un 7,4% y cerca de 900.000 televidentes.