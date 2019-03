Atresmedia TV, líder absoluto del día (30,1%)

Atresmedia TV cierra el martes como líder absoluto del día con un 30,1% de cuota de pantalla total. El grupo supera en +1,6 puntos que Mediaset, que cuenta con un canal más. La diferencia es mayor entre los dos grupos en la franja del prime time: Atresmedia TV alcanza un 32,7% de cuota, mientras que Mediaset se queda con el 24,4% de share (-8,3 puntos de diferencia).



La serie de Antena 3 'Gran Hotel' fue la emisión más vista de los canales de privados, con más de 2,6 millones de espectadores (13,9% de share). La ficción alcanzó picos del 16% de share durante su emisión. Antes, el programa 'El Hormiguero' fue visto por más de 2,1 millones (11,6%).



Antena 3 lidera la franja matinal con un 16,3% de cuota de pantalla. Por la tarde, la serie 'El Secreto de Puente Viejo' superó los 1,8 millones de espectadores (17,4%).



Por su parte, laSexta alcanza el 7,1% de audiencia este martes, +1,7 puntos por delante de Cuatro (5,4%). laSexta anota un 9,3% de cuota en el prime time, +4 puntos que Cuatro en esa misma franja.



'El Intermedio' fue la emsión más vista de la cadena, con más de 2,1 millones de espectadores (12,4%), alcanzando picos del 16% de share durante su emisión. Destaca la audiencia lograda por el programa entre los espectadores de 45 a 54 años (17,3%) y 55 a 64 años (17,6%).



La película 'Ironclad' en El Taquillazo fue vista por 1,7 millones de espectadores. El filme protagonizado por James Purefoy ('The Following') alcanzó picos del 14,5% de share durante su emisión en laSexta.



La primera edición de laSexta Noticias vuelve a superar la barrera de los 1,4 millones de espectadores (12,6%), superando en +3,9 puntos a Noticias Cuatro 1, que no llega a los 900.000 espectadores.