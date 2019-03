Atrapa un Millón, la nueva pesadilla de Telecinco

El pasado 4 de febrero Antena 3 estrenó en el prime time del viernes el concurso Atrapa un Millón, la adaptación española de 'The Money Drop', uno de los formatos estrella del último MIPCOM. La apuesta de la cadena arrancó con éxito su andadura (2.690.000 y 14,8%), superando incluso la media diaria de Antena 3. Tras este resultado, la cadena decidió otorgarle periodicidad semanal en contra de las previsiones iniciales.



En tan solo tres meses, el concurso de Carlos Sobera ha logrado hacerse con una audiencia de 2,5 millones de espectadores, colocándose desde hace varias semanas como el espacio de entretenimiento más visto de la jornada. Gracias a Atrapa un Millón, Antena 3 ha logrado revitalizar su prime time y a su vez provocarle una importante caída de audiencia a 'Sálvame Deluxe'. El formato de Telecinco ha visto cómo su liderazgo se esfumaba, mientras la cadena de Planeta recuperaba el terreno perdido hacía un año.



Hasta hace varias semanas Telecinco se mostraba tranquila y satisfecha con los resultados de 'Sálvame Deluxe', sin embargo, la sangría de espectadores que viene sufriendo en los últimos meses ha vuelto a ser tema de debate. Ni siquiera los últimos escándalos protagonizados por los colaboradores del programa han servido como reclamo para aumentar su audiencia.



En un intento por frenar los buenos resultados de Sobera, Telecinco y La Fábrica de la Tele decidieron estrenar la variante VIP del formato 'La Caja', "utilizando" a los propios colaboradores del programa como protagonistas. El experimento emitido como apartado de 'Sálvame Deluxe' ha pasado más bien desapercibido para los espectadores, de hecho, varias de sus entregas se han emitido ya entrado el late night.



ATRAPA UN MILLÓN LIDERA SU FRANJA DESDE HACE VARIAS SEMANAS

Desde su estreno Atrapa un Millón y 'Sálvame Deluxe' se han visto las caras durante 11 semanas. La oferta de Antena 3 ha vencido en 7 ocasiones, mientras que tan solo durante 3 semanas el programa de Telecinco ha logrado una mayor cuota de pantalla. En una ocasión, en tan solo una semana, ambos espacios han registrado el mismo share en su estricta franja de coincidencia.



Como puede apreciarse en la tabla, el concurso de Antena 3 es líder indiscutible de su franja desde hace varias semanas, aunque en el dato global Telecinco mantiene una leve ventaja de 2 décimas debido al colchón que mantiene desde el pasado 11 de febrero. Esa jornada 'Sálvame Deluxe' cosechó una cuota del 25,2%. En la franja de coincidencia, el programa de Jorge Javier Vázquez obtuvo un 20,8%, es decir, 8 puntos más que el concurso de Carlos Sobera. Si vemos los registros de las últimas semanas veremos que abril se ha convertido en el mejor mes de Atrapa un Millón.



Además de promediar un 14,6% [a falta del dato de esta semana], la adaptación española del formato 'The Money Drop' ha conseguido batir su récord histórico tras alcanzar una cuota de pantalla del 14,9% con dos millones y medio de espectadores.



LA NUEVA PESADILLA DE TELECINCO

El éxito de Carlos Sobera al frente de Atrapa un Millón no ha pasado desapercibido para nadie. Durante seis años Telecinco ha probado sin éxito diferentes formatos para hacerse con la audiencia del viernes, sin embargo, DEC se mantuvo imbatible. En el último año, y a base de escándalos, 'Sálvame Deluxe' logró la tan ansiada primera posición de la noche. Pero poco le ha durado a Telecinco su felicidad.



La aparición de Atrapa un Millón ha vuelto a cambiar el panorama audiovisual. Los grandes resultados de audiencia cosechados por el espacio de Antena 3 han despertado incluso un nuevo interés por los concursos. En estos momentos, son varias las cadenas que estudian apostar por este género en la franja de prime time.



Basta con echar un vistazo a la tabla de audiencias de los últimos 3 meses para comprobar la pérdida de audiencia que sufre 'Sálvame Deluxe'. El programa de Telecinco mantiene una tendencia totalmente a la baja y muy preocupante. De hecho, el programa de los viernes noche se mantiene incluso por debajo de su edición diaria. La edición "deluxe" promedia en las últimas 11 semanas un 16,4% con poco más de 2 millones de seguidores (2.051.000).



El concurso de Antena 3, en cambio, cuenta con una salud de hierro. En otros países europeos en donde ha sido lanzado, 'The Money Drop' ha ido perdiendo fuelle cada semana mientras que en España, el espacio adaptado por Gestmusic, presenta la tendencia contraria. Atrapa un Millón no solo mantiene unos buenos registros, sino que cada semana consigue enganchar a un mayor número de fieles, y no solo frente al televisor sino también frente a la pantalla del ordenador gracias al juego online del programa.