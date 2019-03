Atrapa un Millón se estrena como el programa más visto del prime time (14,8%)

Antena 3 estrenó con éxito en la noche del viernes su nueva oferta para el prime time: Atrapa un Millón, el concurso estrella del último MIPCOM, que no defraudó en su debut en España. Tanto es así que fue el programa más visto del prime time y lideró su franja de emisión con una media de 2,7 millones de espectadores y el 14,8% de share. Presentado por Carlos Sobera, fue el espacio más visto de las privadas y se impuso durante su emisión al resto de ofertas de la competencia, entre ellas, a su principal rival 'Sálvame Deluxe', en Telecinco, al que ganó tanto en número de espectadores, como en cuota.



EL CONCURSO DEL MOMENTO

Gestmusic (Grupo Endemol) produce para Antena 3 la versión española del concurso que, por primera vez en un plató de televisión pone a disposición de los concursantes un millón de euros en efectivo desde el comienzo de su participación en el programa. Dos parejas de concursantes por programa juegan para ganar un millón de euros, respondiendo a 8 preguntas sencillas de actualidad y conocimientos generales. La estrategia, los conocimientos y la suerte serán las únicas claves para alcanzar la octava y última ronda en un emocionante 'todo o nada'.



En la actualidad, Atrapa un Millón ('The Money Drop') es emitido con éxito en 13 países de todo el mundo: Gran Bretaña, Alemania, Grecia, Israel, Rusia, Turquía, Hungría, Estados Unidos, Albania, Ucrania, Australia, Italia y Francia. Además, el concurso está previsto en emitirse en Kazakstan y Polonia, y la televisión francesa, TF 1, italiana y australiana (Channel Nine) lo emitirán próximamente.