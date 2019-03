Antena 3, única TV nacional que crece por tercer mes consecutivo

Antena 3 es la única televisión nacional que logra crecer por tercer mes consecutivo. Con el ascenso experimentado en octubre de +0,2 décimas, la cadena cierra el mes con un 12,1% y se sitúa asimismo como la única que crece respecto al mismo periodo de 2010 (+0,7). Además, Antena 3 ha alcanzado su mejor dato de los últimos 18 meses. Neox continúa líder entre las cadenas temáticas privadas (2,7%). Junto a Nova (1,4%) y a Nitro (1,5%), la familia de canales del Grupo Antena 3 consolida su audiencia en el mes al registrar un 17,7% de cuota de mercado.



De octubre, destacan las subidas que Antena 3 ha registrado en la franja de Mañana (+1,5 puntos), prime time (+0,2) y late night (+0,7) de lunes a viernes, gracias a sus nuevas apuestas de temporada, El Hormiguero 3.0, Gran Hotel, Tu cara me suena, así como al incremento experimentado por sus espacios dedicados a la actualidad y el análisis informativo, con las mejoras de Espejo Público y Equipo de Investigación.



En el mes que acaba de concluir, Antena 3 experimenta ascensos en prácticamente todos los targets y grupos de edad y es líder absoluto entre el público joven, donde vuelve a subir (+0,5) hasta el 14%, frente al 11,4% que consigue Telecinco en este segmento y el 9% de La 1.



En este sentido, Neox sigue siendo también la temática líder en jóvenes (8,5%), segmento en el que incluso supera a Cuatro (7,8%) y La Sexta (4,8%). Destaca en este grupo de edad el respaldo a su formato diario y en directo Otra Movida, con Florentino Fernández, Anna Simon y Dani Martínez, que se sitúa como segunda opción con un 11,9%.



GRAN HOTEL Y TU CARA ME SUENA, REVELACIONES DE LA TEMPORADA

Los martes, la nueva serie de Antena 3 para el prime time Gran Hotel se convierte en el mejor estreno de ficción de la temporada, con una media en su debut, el pasado 4 de octubre, de 3.719.000 espectadores y el 20% de cuota. Su media en el mes mantiene esta sobresaliente tendencia con un promedio de 3,5 millones de espectadores (3.467.000) y el 19% de share, líder absoluto de la noche.



Los miércoles, llega al prime time de Antena 3 el programa revelación de la temporada, Tu Cara Me Suena. Promedia en el mes un 16,2% de cuota y más de 2,5 millones de seguidores, líder de su franja. Su tendencia, claramente al alza, le lleva a firmar su récord en su última gala emitida, el pasado 26 de octubre, con un 18,5%.



En el prime time del jueves toma el relevo la serie El Barco, que es también líder entre la oferta privada al promediar 3.076.000 espectadores y el 17,2% de cuota.