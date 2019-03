Antena 3 ha cerrado octubre con una audiencia del 13,6% de cuota, resultado con el que se convierte en la única televisión que mantiene un crecimiento ininterrumpido desde hace 14 meses frente al mismo periodo del año anterior. Así, la cadena logra crecer tanto respecto al mes anterior (+0,2 puntos), como en relación al mismo mes del año anterior (+0,5 puntos), consiguiendo en octubre su mejor dato desde el pasado enero.



laSexta, por su parte, recupera el liderazgo frente a su principal competidor y logra cerrar el mes con un 6,2% de share (frente al 5,9% de Cuatro en octubre). Sin el Eurobasket, Cuatro es la única cadena que desciende en la comparativa mensual (-0,5 puntos), mientras que laSexta consigue crecer +0,2 décimas, +0,8 puntos en la comparativa interanual. El liderazgo de la segunda cadena de Atresmedia TV frente a su competidor directo en octubre es aún mayor en Prime Time, donde laSexta aventaja en +2,2 puntos a Cuatro, 7,7% frente al 5,5%.



Atresmedia TV cierra así octubre repitiendo su máximo desde la fusión, un 29%, a solo 6 décimas de Mediaset, que cuenta con un canal más. Es el Grupo líder absoluto del Prime Time, con un 29,5% (+1,5 puntos que Mediaset), franja en la que destaca el liderazgo en el Target Comercial, con un 33,9%.



Con los datos de octubre, Antena 3 (13,2%) y Telecinco (13,3%) mantienen una situación de coliderazgo de audiencia en el año. Además, también se produce un empate técnico por meses, tanto en el caso de Antena 3 (ha ganado 5 meses frente a los 6 de Telecinco) como en el de laSexta (5 meses para laSexta y 6 para Cuatro).



En el mes que acaba de concluir, Antena 3 es líder absoluta del Target Comercial por cuarto mes consecutivo y en todos los meses de 2013 salvo junio (emisión de la Copa Confederaciones). En octubre logra un 14% en Target Comercial, a +1,1 puntos de Telecinco. En Prime Time, la distancia en este apreciado segmento respecto a su principal competidor es aún mayor: Antena 3 un 14,1% y Telecinco un 12,6% (+1,5 puntos de diferencia).



En octubre, Antena 3 vuelve a conquistar tres de las franjas horarias clave: la Mañana (16,1%), la Sobremesa (12,8%) y la Tarde (16%). En el fin de semana, es la cadena líder absoluta de la Mañana al Late Night, gana en todas las franjas salvo la Madrugada.



ANTENA 3 LIDERA EN LA MAÑANA, LA SOBREMESA Y LA TARDE

El liderazgo que ostenta Antena 3 en la Mañana se produce tanto de lunes a domingo (16,1%, +2,1 puntos respecto a septiembre de 2013), como a diario (16,8%). De hecho, encadena 22 meses de liderazgo ininterrumpido de lunes a viernes.



Esta hegemonía se debe al buen rendimiento de sus programas matinales: 'Espejo Público', conducido por Susanna Griso, logra en octubre su mejor cuota del año, un 18,2%, y cerca del medio millón de espectadores de media. Es, además el magazine matinal que más crece respecto a septiembre, +1,9 puntos.



Posteriormente, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' también crece respecto a septiembre (+1,7 puntos) hasta el 15,2% y 573.000 espectadores. 'La Ruleta de la Suerte' también crece respecto a septiembre, más de medio punto, y continúa liderando su franja con un 18,6% de cuota y más de 1,1 millones de espectadores.



La hegemonía de la Sobremesa se debe especialmente a Antena 3 Noticias 1, edición informativa líder absoluta de la Sobremesa y la más vista de toda la televisión por quinto mes consecutivo (14,6% y 1.950.000), y al resultado de 'Amar es para siempre', que sube por segundo mes consecutivo hasta alcanzar su mejor mes desde su estreno, un 14,5% y cerca de 1,7 millones de espectadores. El jueves, 31 de octubre, logra ganar su franja por primera vez en su historia, con un 15,5% y más de 1,6 millones de espectadores.



Ya en la Tarde, donde Antena 3 también es líder en octubre, 'El secreto de Puente Viejo' sigue sin alcanzar su techo y logra su mejor mes histórico, un 19,7% y cerca de 2 millones de seguidores (1.989.000). De este mes, cabe destacar la semana en la que se produce la muerte de Tristán, con el mejor dato semanal de su trayectoria, un 20,5%. Además, este mes bate su récord histórico diario, un 22%, el pasado 7 de octubre.



LA OFERTA MÁS COMPETITIVA DEL PRIME TIME

Atresmedia Tv cuenta con el Prime Time más competitivo y complementado de todo el panorama televisivo, líder con un 29,5%.



Además, tiene la oferta más complementada, como demuestran los programas de access prime time de sus principales cadenas: 'El Hormiguero' en Antena 3 lidera su franja entre la oferta privada con una media del 12,1% y 2.345.000 espectadores. Logra este mes su máximo de espectadores, con la visita de la protagonista de 'El Tiempo entre Costuras', Adriana Ugarte, seguida por 2,970.000 seguidores (14,5%). Por su parte, 'El Intermedio' en laSexta firma su tercer mejor mes con una media del 10,8% (+0,4 puntos respecto a septiembre) y logra situarse de nuevo por encima de la barrera de los dos millones de seguidores.



Antena 3 cuenta en octubre con la oferta de Prime Time más competitiva: los lunes 'El Tiempo entre Costuras' –emisión no deportiva más vista del mes y mejor estreno de ficción nacional en 8 años-, los martes 'Vive Cantando' –líder de su franja con 14,7% y más de 2,5 millones de espectadores-, los miércoles 'Top Chef' –que lidera en 3 de sus 5 emisiones-, el jueves 'Tu Cara me Suena' –líder de su franja con más de 2,6 millones de espectadores y el 18,6%- y el fin de semana con el Peliculón, oferta líder absoluta de la noche, tanto el sábado (15,2% y casi 2,4 millones de espectadores) como el domingo (17% y 2,8 millones).



El Prime Time de laSexta sube respecto a septiembre (+0,3 puntos) y amplía su ventaja frente a su competidor en +2,2 puntos, 7,7% vs 5,5%.



Del horario estelar de laSexta dos nombres propios en el mes: 'Salvados', que regresa rozando su récord histórico: 3,9 millones de espectadores y el 19,3%, lo más visto del fin de semana en su estreno (27 de octubre) y 'Encarcelados' consigue en octubre su edición más vista: 2.186.000 espectadores en la entrega en la que viajan a Costa Rica y se confirma como uno de los programa descubrimiento de la temporada con una media en octubre del 9,5% y más de 1,8 millones de espectadores.



Además, El Taquillazo, con 'Thor', lleva a laSexta a su mejor dato anual (8,3%). La emisión de 'Thor' reunió a una media de más de 2,5 millones de espectadores y el 16,3% de share. La película protagonizada por Chris Hemsworth fue la emisión más vista del día y el mejor dato de El Taquillazo del año.



ANTENA 3 NOTICIAS 1, INFORMATIVO MÁS VISTO DE LA SOBREMESA

En el terreno informativo, Antena 3 sitúa la edición conducida por Vicente Vallés y Lourdes Maldonado como líder de la Sobremesa y el informativo más visto de la Sobremesa por quinto mes consecutivo, con un 14,6% y 1.950.000 espectadores.



Por su parte, laSexta Noticias sigue un mes más por delante de Noticias Cuatro, hegemonía que mantiene durante todo el año, con una media en octubre del 9,2% (+0,5 puntos respecto a septiembre) frente al 7,2 de Noticias Cuatro. Los informativos de laSexta vuelven, además, a superar el millón de espectadores de media.