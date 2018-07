Antena 3, la televisión que más sube en agosto, cierra el mes con un 13% de cuota

Antena 3 ha sido en agosto la cadena que más ha logrado incrementar su audiencia, +0,4 puntos respecto a julio, hasta cerrar el mes en un 13% de cuota, lo que supone la menor distancia con su competidora en un año.



En el mes que acaba de concluir, Antena 3 se posiciona como la televisión líder absoluta del Target Comercial, tanto en el total día (12,4%) como en Prime Time (13,8%). Además, es líder de la Sobremesa (12,3%) y la Tarde (12,2%), así como los fines de semana, donde domina en prácticamente todas las franjas.



En agosto, destaca el crecimiento de Antena 3 en el Prime Time, con +1,1 puntos respecto a julio hasta el 13,3%, mientras que su competencia cede -1,4 puntos en un mes.



laSexta registra un 6,4% de cuota en el mes y un 6,7% en Prime Time, dato que la sitúa 24 meses por delante de su competidor en la franja estelar. Finalizado agosto, la cadena continua en su máximo dato anual histórico, un 7,4%, récord que también alcanza en Prime Time, con un 8,4% de cuota, a +1,9 puntos de ventaja frente a su competidor en el balance anual.



Por grupos, destaca asimismo el ascenso de Atresmedia Televisión, que crece +0,7 puntos respecto a julio hasta el 26,8% de cuota, frente al descenso de -0,6 puntos que experimenta Mediaset.



Pese a contar con un canal menos que su competidor, es el grupo líder del Target Comercial en Prime Time, con un 31,6% de cuota de pantalla.



Los fines de semana, destaca su liderazgo en la franja de Tarde (27,8%) y de Prime Time (27,3%).



ANTENA 3 NOTICIAS 1, líder absoluto de la SobremesaAl crecimiento de Antena 3 en agosto ha contribuido el buen rendimiento de su oferta informativa. Así, ANTENA 3 NOTICIAS 1 es la edición líder de la Sobremesa con un 14,3% de cuota y 1.585.000 espectadores en la media de lunes a viernes. Conducida durante este mes por Lourdes Maldonado, lidera sobre sus competidoras: el “Telediario 1” de La 1 (13,4%) e “Informativos Telecinco 15:00 horas” (14,2%):



La segunda edición, presentada por Sandra Golpe durante agosto, crece +1,2 puntos respecto a agosto de 2014 hasta el 11,8% con más de un millón de seguidores.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias, con Matías Prats y Mónica Carrillo, ostenta el liderazgo absoluto en agosto, tanto en la primera edición, que además es la más vista de todo el fin de semana (14,2% de cuota y 1.423.000 espectadores), como en la edición de noche (13,5% de cuota y 1.275.000 espectadores).



Antena 3 crece +1,1 puntos en Prime Time



En agosto, Antena 3 ha sido la televisión más seguida en las franjas de la Mañana (12,4%) y la Sobremesa (12,2%). Además, ha experimentado un gran ascenso, de +1,1 puntos respecto a julio, en la franja de Prime Time, donde firma un 13,3% de cuota.



El arranque de la emisión de la Champions contribuye a ese crecimiento con el encuentro Mónaco-Valencia que fue seguido por 2.673.000 espectadores y el 23,5% de cuota. Asimismo, la Supercopa de Europa entre el Barcelona y el Sevilla (3.906.000 y el 33,7%) y la prórroga (5.673.000 y 39,5%) disputada el pasado 11 de agosto se sitúan como lo más seguido de la cadena en el mes.



En el terreno futbolístico, también destaca la emisión del Trofeo Joan Gamper entre el Barcelona y la Roma (1.882.000 y 14,2%), mientras que el GP de Fórmula 1 este mes, disputado en Bélgica, fue líder absoluto con cerca de 1,9 millones de seguidores y el 19,9% de share.



En el horario estelar, sobresalen las apuestas de ficción internacional de Antena 3, que vuelven a ser las más seguidas del periodo estival:

The Flash finaliza temporada como líder con una media de 1.627.000 y 14,6% a 2,2 puntos de la siguiente opción (Telecinco, 12,4%) y Forever a falta de una semana para finalizar también, es líder destacado de su franja con 1.648.000 y 14,9%.



En cuanto a los contenedores cinematográficos de Antena 3 en el fin de semana, El Peliculón y Multicine, se sitúan como líderes de su franja. En El Peliculón destaca “Querido John” como el título más visto (2.422.000 y 18,5%) emitida el domingo 23, mientras que “El diario de Noa” se coloca como la emisión con más autores sociales del mes con más de 26.000.



Y el último día del mes, arranca la nueva temporada de El Hormiguero 3.0 con máximo histórico, al alcanzar una cuota del 20,5% (3,3 millones de espectadores).



Las ficciones de Antena 3 no descansan en verano ni su fiel audiencia tampoco: 'Amar es para siempre' consigue el mejor agosto de su historia al promediar 1.568.000 espectadores y el 14,5% de cuota, lo que suponen +0,7 puntos respecto a julio.



Después, 'El Secreto de Puente Viejo' mantiene sus seguidores con un promedio de 1.649.000 y 17,4% en agosto y continúan como las series vespertinas más vistas.



Los concursos de la cadena también han obtenido muy buen seguimiento este mes. En la Mañana, 'La ruleta de la suerte' es líder con una media en agosto del 15,9% y cerca de 900.000 espectadores. En la franja vespertina, ¡Ahora Caigo! crece respecto a agosto de 2014 (+0,4 puntos) y mantiene su audiencia de julio con un 13,8% de cuota y más de un millón de espectadores y ¡BOOM! finaliza agosto con un 12,5% de cuota.



laSexta supera a Cuatro en Prime Time laSexta finaliza el mes con un 6,4% de cuota y un 6,9% en Prime Time, lo que la sitúa 24 meses por delante de su competidor en la franja estelar.

Con agosto, la cadena prolonga su mejor año histórico al promediar un 7,4% de cuota, mientras que en Prime Time también mantiene el liderazgo anual frente a su competidor, con un 8,4%, a +1,9 puntos de Cuatro.



La oferta informativa de laSextaNoticias vuelve a destacar un mes más y, con un 9,6%, supera de nuevo a los informativos de Cuatro (8,1%), lo que ya suma 38 meses de hegemonía sobre su competidor (desde julio de 2012).



La edición de las 14h L-V vuelve a ser la mejor de la cadena con una media en el mes del 12% y más de un millón de seguidores, datos que la sitúan por delante de su rival en Cuatro (10,8%) por 38º mes. La edición de las 20h L-V (9,2%) también sigue por encima de la de Cuatro (6,2%) y ya van más de 6 años.



laSexta Noche logra en agosto una media del 8,3% y más de 680.000 seguidores y se mantiene como la tertulia líder de los sábados. En competencia con “Un tiempo nuevo” (4,3%), en su nueva etapa en Cuatro, la ventaja es de +4 puntos.



Sigue siendo el programa de actualidad con más notoriedad en Twitter (más de 260.000 comentarios en agosto) y copa el ranking de las emisiones más comentadas del mes.



El trofeo Santiago Bernabéu disputado entre el Real Madrid y el Galatasaray el pasado 18 de agosto es su emisión más seguida con más de 2,5 millones de seguidores (2.572.000) y el 20% de cuota.

También destaca el Sorteo de la Liga de Campeones, emitido en directo el pasado 27 de agosto, que fue seguido por su parte por un 10,4% de share y 950.000 espectadores.



En la Mañana, Al Rojo Vivo mejora +1,1 puntos respecto a agosto del año pasado hasta el 9,7% de cuota, con cerca de 530.000 espectadores y Más Vale Tarde es la actualidad más seguida de la franja vespertina (6% y 515.000 espectadores). Por las tardes, Zapeando mejora respecto a julio (+0,3 puntos) hasta el 6,6% y cerca de 740.000 espectadores.



Las entregas de Policías en Acción registran un seguimiento en agosto de cerca de un millón de seguidores y el 7% de cuota.



Ascensos de NEOX y MEGA, que mejora su histórico arranque



Las temáticas de Atresmedia Televisión NEOX (2,7%) y MEGA (2,3%) suben +0,2 puntos cada una.



En el que supone su mejor mes desde marzo, NEOX es la temática líder de la Tarde tanto en target comercial (5,2%) como en jóvenes (8,5%).



Los Simpson sigue protagonizando lo más visto de la cadena y el ranking de lo más seguido de la noche de las temáticas muchos días. El capítulo emitido el pasado 30 de agosto con 638.000 espectadores (4,6%).



Por su parte, NEOX KIDZ sigue posicionándose y creciendo entre su público objetivo, donde logra un 9,5%, lo que supone un ascenso de +1 punto en el público infantil respecto a julio y registra máximo histórico el 25 de agosto con un 16,9% en el público infantil.



Tras protagonizar en julio el mejor arranque histórico de una cadena temática, MEGA logra crecer en su segundo mes de vida hasta el 2,3% y vuelve a ganar a Energy (1,9%) e igualar el dato de Discovery Max (2,3%). Este mes logra en dos ocasiones su máximo diario: un 2,7% de cuota (el 6 y el 27 de agosto).



El canal de Atresmedia Televisión mejora en todos los públicos y crece +0,4 en Target comercial (3,3%) vs julio colocándose como tercera temática en este público y por delante de Discovery Max.



El chiringuito de jugones cierra su primer mes en MEGA con un 4,1% y 217.000 espectadores y logra su emisión más vista en la cadena y líder de temáticas el 31 de agosto: 280.000 espectadores (4,5%).



El programa presentado por Josep Pedrerol es un fenómeno también en Twitter y el espacio con más repercusión de una temática (más de 138.000 comentarios generados durante el mes, según Kantar Twitter TV Ratings.



Destaca también Empeños a lo bestia, que protagoniza el ranking de lo más visto de la cadena con emisiones que rozan los 500.000 espectadores y superan el 5% de share (489.000 y 5,5% el 7 de agosto).



Nova se mantiene como canal temático líder de las tardes de lunes a viernes (3,3%). Sigue creciendo los fines de semana, donde logra máximo histórico (2,4%). El sábado 22 de agosto logra su récord en este día (2,5%).