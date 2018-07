Antena 3, ocho meses de subida frente al año anterior

Atresmedia Televisión lidera de manera absoluta el prime time de abril, con un 28,3% de audiencia, a +2,1 puntos de Mediaset (26,2%), que cuenta con una cadena más (28,3%). El grupo lidera también las franjas de la Mañana (29%), la Sobremesa (28,1%) y la Tarde (31,4%). La oferta del prime time de Atresmedia TV es líder en el target comercial con el 31,7% de cuota (+3,6 puntos que Mediaset en ese mismo target y horario).



Antena 3 encadena en abril ocho meses consecutivos de subida frente al año anterior al registrar este mes un 13% de cuota de pantalla. La cadena lidera las franjas de la Mañana (15,8%) y la Sobremesa (14%) y es líder absoluta de los fines de semana de abril, con una audiencia media del 14,1% de share (+0,5 puntos respecto a marzo de 2013).



laSexta (6,1%) logra la mayor distancia sin deporte sobre Cuatro (5,6%). Desde la fusión en Atresmedia TV, laSexta encadena siete meses consecutivos de crecimiento respecto al mes del año anterior. Por su parte, Cuatro experimenta la tendencia inversa; lleva cuatro meses de descenso continuado respecto al mismo mes del año anterior, pese a contar con dos eventos deportivos en su parrilla, como son la Liga y la Europa League.



LIDERAZGOS DE ANTENA 3

Antena 3 es la cadena elegida por el público masculino (11,8%) y entre los espectadores más jóvenes, liderando con un 12,7% de share entre el público de 13 a 24 años. Antena 3 también se impone al resto de canales en los espectadores de 35 a 54 años.



Por ámbitos regionales, Antena 3 lidera en Andalucía (13,8%), Valencia (16%), Castilla-La Mancha (16,6%), Murcia (14%) y Castilla y León (17,1%).



El GP de Baréin es la emisión privada más vista del mes, con cerca de 5 millones de espectadores y el 38,4% de share.



Al liderazgo matinal de Antena 3 contribuyen sus espacios insignia: 'Espejo Público', que sube +1,3 puntos respecto a marzo y consigue una media en abril del 17,2% share; 'Karlos Arguiñano en tu cocina', con una media del 15,1% y 579.000 seguidores y 'La Ruleta de la Suerte', líder imbatible de la mañana con un 18,2% y más de 1,1 millones de espectadores; crece, además, 1 punto respecto a marzo.



En la Sobremesa, donde Antena 3 lidera de lunes a domingo, destaca la subida de cerca de 1 punto que consigue 'Amar es para siempre' respecto a marzo para promediar en abril un 13,9% de share y 1,7 millones de seguidores.



'El Secreto de Puente Viejo' marca récord histórico con su mejor cuota mensual, 17,8% y más de 1,9 millones de espectadores, lo que alza a la serie de Antena 3, por primera vez en su historia, a ser líder mensual de su franja frente a la oferta de Telecinco, 'Sálvame' (17,7%). Además, la ficción alcanza su mejor semana histórica del 8 al 12 de abril, con un 18,4% de share.



En abril regresó la esperada segunda temporada de 'Con el culo al Aire', que estrenó el pasado día 17 su segunda temporada. La comedia de Antena 3 fue la emisión más vista del día, con una media de 3.839.000 espectadores y el 20,3% de cuota. La ficción de los campistas lidera su franja con una media de 18,3% y 3.415.000 de espectadores, a 3,5 puntos de la segunda opción, Telecinco (14,8%).



Los martes, las intrigas de 'Gran Hotel' mantienen la expectación de la audiencia con una media en el del 13,9% y 2,6 millones de espectadores, líder de su franja.



El Peliculón lidera su franja con una media del 12,9% de cuota y 2.360.000 superando en 4 décimas a La 1 (12,5%) que también cuenta con una oferta cinematográfica ("Somos cine" y "La película de la semana") y en 2,1 puntos a la oferta de Telecinco (10,8%) con 'El gran debate' y 'Tú sí que vales'.



LIDERAZGOS DE LASEXTA

Por su parte, laSexta supera de nuevo la barrera de los 6 puntos de audiencia y es la cadena que más crece respecto al mismo mes de 2012 (+1,5 puntos). laSexta (6,1%) logra la mayor distancia sin deporte sobre Cuatro (5,6%), que cuenta con los partidos de Liga y de Europa League. La cadena de Atresmedia TV supera en medio punto a Cuatro y se impone a su competidora directa en las franjas de la Mañana (5,8% vs. 4,1%) y el prime time (7,6% vs. 5,6%).



'Al Rojo Vivo' logra en abril su segundo mejor dato histórico, al registrar un 10,5% de cuota, por delante de La 1 en su franja y con el doble de audiencia que 'Las Mañanas de Cuatro' (4,9%).



El programa 'El Intermedio' repite su mejor dato mensual (9,9%) y supera los 1,9 millones de espectadores de media. El pasado 22 de abril volvió a liderar su franja por segunda vez en su historia con un 12% de share.



La serie 'El Mentalista' promedia con sus capítulos inéditos en abril un 9,1% y más de 1,9 millones de seguidores y logra máximo el día 22, con "Rojo, blanco y azul", capítulo más visto de una serie extranjera en abril con casi 2,3 millones de espectadores y un 10,9% de share.



La tercera temporada de 'The Walking Dead' sube respecto a marzo y registra en abril un 6,8% y casi 1,3 millones de espectadores con su doble entrega de los jueves.

'laSexta Noche' cierra su mejor mes de audiencia (7,9% y 1,1 millones de espectadores) y registra su récord histórico (8,6%) el pasado 20 de abril.



INFORMATIVOS DE REFERENCIA

Antena 3 Noticias 1 es líder de su franja de emisión de lunes a domingo, con una media de 2.130.000 espectadores y el 15,6%, a más de 2 puntos de diferencia de Telecinco y de 0,3 puntos respecto a La 1.



La edición de fin de semana de Antena 3 Noticias 1 amplía el liderazgo de forma absoluta con una media del 16,4% y 2.183.000, frente al 16% de Telediario Fin de Semana de La 1 y el 10,2% de Informativos Telecinco Fin de Semana.



Por su parte, laSexta Noticias iguala su máximo histórico (conseguido en febrero) con un 9,2% de cuota y 1.029.000, con lo que suma diez meses por encima de Noticias Cuatro. Asimismo, laSexta Noticias14H también iguala su máximo histórico, con un 12,4% frente al 8,3% de Noticias Cuatro.