Antena 3 lidera en la noche con la película 'Shoot'Em Up'

Clive Owen y Monica Bellucci conquistaron a la audiencia anoche: la película de Antena 'Shoot'Em Up' fue líder de la noche con cerca de 1,9 millones de espectadores y el 14,1% de share. Destaca la audiencia lograda entre el público joven (de 25 a 54 años), que alcanzó hasta el 19,2% de share entre la audiencia de 35 a 44 años.



Antena 3 se impuso a La 1 y su comedia 'Plaza de España', que pierde 2 puntos con respecto a la semana pasada. La serie de Hill Valley para RTVE fue vista por una media de 1,8 millones y el 13,5% de cuota.



Los lunes se resisten a Telecinco. La ficción 'El cuerpo del delito' no convence a los espectadores y se queda con 11,3% de share y poco más de 1,4 millones. La veterana 'CSI' no pasa por sus mejores momentos en cuanto a audiencia y roza el 11% de share (1.4593.000 espectadores).