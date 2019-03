Antena 3 lidera (13,5%) un fin de semana de cine

Antena 3 volvió a liderar el fin de semana con su apuesta por el cine de calidad. La cadena promedió un 13,5% de audiencia durante el fin de semana, superando a Telecinco (13,1%) en +0,4 puntos de cuota. Antena 3 lideró el sábado (13,5%) frente al 11,8% de share de Telecinco y el domingo fue la cadena más vista del prime time (13,4% vs. 12% de Telecinco).



El sábado, Antena 3 fue líder en las franjas de la Mañana (10,7%), la Sobremesa (14,6%), la Tarde (15,4%) y el prime time (13%). Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue el informativo más visto del día con más de 1,8 millones de espectadores (15,5%).



Después, el multicine de Antena 3 repite liderazgo un fin de semana más, superando los 1,8 millones y el 17% de share. Por la noche, el estreno de 'Contraband' en El Peliculón fue la emisión más vista del día, con cerca de 2,3 millones de espectadores (15,2%).



La película protagonizada por Mark Wahlberg lideró en su frnaja de emisión, superando en casi 2 puntos al programa de Telecinco 'Hay una cosa que te quiero decir' (13,3%) en franja de coincidencia, y en el target comercial con un 19,4% de share.



'Contraband' lideró entre los espectadores de 13 a 64 años y en Andalucía (14,1%), Cataluña (14,1%), Madrid (15%), Valencia (20%), Castilla-La Mancha (17,4%), Aragón (15,5%), Baleares (16,6%) y Murcia (15,3%). El Peliculón registró el 'minuto de oro' del día a las 23:15 horas, cuando cerca de 2,8 millones de espectadores (17,5%).



El domingo, Antena 3 anotó un 13,6% de audiencia en el día, liderando las frnajas de la Madrugada (8,1%), la Tarde (16,8%), el prime time (13,4%) y el late night (17%). Las tres entregas del multicine lideraron en su franja de emisión. El telefilme 'Lecciones de seducción' superó los 1,9 millones (16,6%) y lideró tanto en target comercial (17%) como entre los espectadores mayores de 13 años. 'La otra madre' también fue líder con más de 2 millones (16,8%).



Por la noche, el estreno de El Peliculón lideró en su franja de emisión. 'Los próximos 3 días', con Russel Crowe como protagonista, fue vista por más de 2,8 millones de espectadores (16,8%), superando ampliamente a la oferta de Telecinco (13,3%) y La 1 (12,9%) en franja de coincidencia.



'Los próximos 3 días' fue líder entre los espectadores mayores de 45 años y en Andalucía (17%), Galicia (14%), Madrid (15,5%), Valencia (22,6%), Castilla-La Mancha (21,5%), Canarias (21,5%), Aragón (17,6%), Asturias (17,7%), Baleares (18,4%), Castilla y León (20,6%) y Resto (15,4%).



Por su parte, laSexta ganó a Cuatro el sábado tanto en el día (7% vs. 6,5%) como en el prime time (8,5% vs. 4,8%). 'laSexta Noche' rozó los 1,3 millones de espectadores (9,9% share), colándose entre las emisiones más vistas del día.



El domingo, laSexta anotó un 7,4% de share en prime time (Cuatro registró un 5,2%) gracias a 'Salvados', que superó los 1,8 millones de espectadores (10,6%) con su entrega "El fútbol también es así".