'La ruleta de la suerte' lidera de forma absoluta su franja con cerca de 1,5 millones de espectadores y el 16,6% de cuota. Lo más visto en las edades de 55 a más de 65 años y en los ámbitos regionales de Castilla-La Mancha (16,4%), Baleares (14,5%)

Antena 3 Noticias 1 fue con líder absoluto de su franja al reunir a más de 2.717.000 espectadores y el 18,4% de share. Líder también del Target Comercial (18,4%), lo más visto en ambos sexos y en las edades de 13 a más de 65 años. Lidera en los ámbitos territoriales de Madrid (20,2%), Galicia (19,3%), Castilla-La Mancha (26,8%), Aragón (18,1%), Baleares (18,4%) y Castilla y León (24,8%).

Los Deportes Antena 3 Noticias fueron líderes de su franja con 1.959.000 de espectadores y el 16,2% de cuota de pantalla. Líderes del Target Comercial (18,4%), lo más visto en hombres, en las edades de 13 a 54 años y en los territorios de Andalucía (17,9%), Castilla-La Mancha (25,7%), Canarias (16,3%), Baleares (16,8%) y Castilla y León (22,2%).

'Boom' alcanza récord de temporada en cuota y miles para con su especial con motivo del Especial 30 Aniversario de Antena 3 y reúne a 2.273.000 espectadores y el 16,9% de cuota. Logra el minuto de oro del lunes con 3.185.000 espectadores a las 21:04 horas y es el concurso más visto de la televisión. Lidera en los ámbitos regionales de Andalucía (18,3%), Castilla-La Mancha (19%), Aragón (21,4%), Baleares (21,9%) y Castilla y León (25%).

Antena 3 Noticias 2 logra máximo de temporada para con su edición más vista desde marzo al reunir a 2.522.000 espectadores. El informativo de Vicente Vallés alcanza una cuota del 15,9% y es líder absoluto del Target Comercial (16,7%). Es lo más visto en hombres, en las edades de 13 a 24 y de 35 a 64 años. Lidera en los territorios de Amdalucía (19,9%), Castilla-La Mancha (23,4%), aragón (20,1%), Baleares (17,6%) y Castilla y León (24%).

'El Hormiguero 3.0' es este lunes el programa más visto de la Televisión y líder absoluto al reunir a cerca de 2,6 millones de espectadores y un 14,9% de cuota. Lidera también el Target Comercial (15,4%), es lo más visto en ambos sexos y entre las edades de 4 a 64 años. Líder en los ámbitos territoriales de Andalucía (18,3%), Galicia (12,4%), Valencia (19,2%), Castilla-La Mancha (14,5%), Aragón (16,6%), Baleares (11,5%), Murcia (21,2%) y Resto (19,3%).

El especial 'Antena 3: 30 años de historia' reúne a una media de más de 1,3 millones de seguidores con 4.652.000 contactos y el 10,9% de cuota de pantalla.

'Aruseros' arranca la semana por delante de la barrera del 13% de share. Es líder absoluto del Target Comercial (17,7%) y entre los Jóvenes (22,9%) y los espectadores de 25 a 34 años (18,6%).

laSexta Noticias 14H fue seguido por 1.366.000 espectadores y el 14,4% de cuota de pantalla y líder del Target Comercial (15,1%).

'Jugones' en laSexta reunió a cerca de 700.000 espectadores y el 5,9% de share.

Nuevo liderazgo de Nova sobre su directa competidora este lunes (2,4% vs 1,9%) y el Prime Time (2,5% vs 1,7%). 'Las mil y una noches' fue lo más visto de la TDT (461.000). 'Cuando me enamoro y 'Pasión de Gavilanes' se quedan muy por delante del estreno de su competidora (3,1% vs 1,9%).

'El chiringuito de Jugones' en Mega fue seguido por 235.000 espectadores y el 5,3% de share.