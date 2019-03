Antena 3, líder del fin de semana (15,6%) con el GP de España (33,2%) y el triunfo de Nadal (15%) líderes

El GP de España, la final del Mutua Madrid Open y los estrenos de El Peliculón convirtieron a Antena 3 en la cadena líder del fin de semana con un 15,6% de audiencia media (+4,6 puntos que Telecinco).



El sábado, Antena 3 fue la cadena privada líder con un 12,8% de share, superando a Telecinco tanto en el día (10,5%) como en prime time (10,4% vs. 9,1%). La cadena lideró las frnajas de la Mañana (12,2%), la Sobremesa (17,1%) y la Tarde (15,5%). La 1 anotó un 18,1% de share en el día con la emisión de Eurovisión, que promedió 6 millones de espectadores.



La clasificación del GP de España de Fórmula 1 fue vista por más de 2,3 millones de espectadores (23%), líder absoluto de su franja. La sesión clasificatoria lideró entre los espectadores menores de 64 años y en target comercial (28,2%).



Después, Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana fue el informativo más visto del día con más de 2,1 millones (16,4% share). El multicine lideró con dos de sus entregas, destacando el dato del estreno de 'Fuera de Temporada' con más de 1,8 millones (14,3%). Por la noche, el estreno en El Peliculón de 'Una bala en la cabeza' fue visto por 1,7 millones de espectadores (10,6%).



En cuanto a la audiencia de laSexta, la cadena superó a Cuatro en el día (6,5% vs. 6,1%) con la semifinal del Mutua Madrid Open entre Nadal y Bautista, que fue vista por más de 1,1 millones (9%).



En cuanto a las audiencias del domingo, Antena 3 lidera de manera absoluta con un 18,1% de share, a más de 6,6 puntos de Telencico (11,5%). La cadena lideró las franjas de la Mañana (14,2%), la Sobremesa (27,5%), la tarde (17,7%), el prime time (14,6%) y el late night (19,2%).



La carrera del GP de España fue la emisión más vista del domingo con más de 4 millones de espectadores (33,2%). El gran premio lideró en todos los públicos, alcanzando un 38,4% de share en el target comercial, y en todos los ámbitos regionales (excepto Cataluña). El gran premio registró el 'minuto de oro' a las 15:44 horas, cuando era visto por más de 4,6 millones (33,2%).



Por la tarde, la final del Mutua Madrid Open entre Nadal y Nishikori fue líder de su franja con cerca de 1,9 millones de espectadores (14,6%). El partido lideró en el target comercial (16%) y entre los espectadores de 25 a 64 años. También fue lo más visto en Madrid (22,3%), Valencia (15,7%), Castilla-La Mancha (18,4%), Canarias (13,7%), Aragón (15,7%), Baleares (22,6%), Murcia (16,2%), Castilla y León 18,3%) y resto (17,9%).



Después, el estreno de 'Millenium' en El Peliculón de Antena 3 fue visto por más de 2,6 millones de espectadores (17,5%), líder en su franja de emisión. La película protagonizada por Daniel Craig lideró entre los espectadores mayores de 45 años y en Cataluña (16,1%), Galicia (15,6%), Madrid (16,8%), Valencia (21,9%), Castilla-La Mancha (20,5%), Canarias (14,6%), Aragón (21,1%), Asturias (25,2%), Murcia (22,1%), castilla y León (19%) y resto (21%).



En laSexta, la nueva entrega de 'Salvados' lideró en su franja con cerca de 2,4 millones de espectadores (13,4%). El programa, titulado "Solos ante el poder", lideró en el target comercial (15,2%) y entre los espectadores de 25 a 34 años (15,1%), de 35 a 44 años (15,3%) y los de 55 a 64 años (15,7%). También fue lo más visto en País Vasco (19,1%), Galicia (13,8%), Madrid (16,9%), Valencia (16,2%), Castilla-La Mancha (15,3%), Baleares (14,2%) y Castilla y León (14,9%).



Después, 'El Objetivo' contó con Felipe González. El ex presiedente del Gobierno fue entrevistado por Ana Pastor ante más de 1,6 millones (8,7%).