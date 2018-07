Antena 3 y laSexta, únicas generalistas que crecen respecto a febrero de 2012

Antena 3 finaliza el mes de febrero con una cuota del 13,2%, lo que supone un crecimiento de un punto respecto al mismo mes de 2012. La cadena, junto a laSexta, son las únicas generalistas que crecen respecto a febrero de 2012. Antena 3 lidera las franjas de la Mañana (14,3%), la Sobremesa (13,2%) y la Tarde (16,5%).



El Grupo Antena 3 alcanza la mayor cuota de mercado desde la integración (28,5%) y lidera el prime time del mes con el 29,6% de cuota de pantalla (+2 puntos que Mediaset en esa franja). Antena 3 es la cadena líder en el target comercial (12,9%), el público masculino (11,7%), el público más joven (de 13 a 24 años) con un 13% y los espectadores de 25 a 54 años.

'ESPEJO PÚBLICO' LOGRA EL MES MÁS VISTO DE SU HISTORIA

El magazine matinal de Antena 3, 'Espejo Público', logra en febrero su mes más visto en toda su historia. El programa que presenta Susanna Griso crece +0,6 respecto a enero y promedia una cuota del 17,5% de share y más de medio millón de espectadores.

Antena 3 y su apuesta por el entretenimiento se ven respaldadas un mes más por la audiencia. Los concursos diarios de la tarde, 'Ahora Caigo' supera el 17% de share y sube en febrero +0,4 puntos respecto a enero. El concurso que presenta Arturo Valls marcó su máximo histórico (20,7% y 2.592.000 espectadores) el día 11 de febrero, con la emisión del especial con los finalistas de 'Tu cara me suena'.



El concurso 'Atrapa un Millón' mantiene la aduiencia de enero y registra un 14,3% de share. 'El Hormiguero' consigue en febrero un 11,1% de audiencia y promedia 2,3 millones de espectadores.



'Increíbles' se estrenó como líder absoluto de su franja (15,4% de share y 2,9 millones de espectadores), superando en 3 puntos a Telecinco. El programa que presenta Carlos Sobera promedia un 13,6% de audiencia y más de 2,5 millones de espectadores.



'TU CARA ME SUENA' ARRASA CON SU FINAL

El programa revelación de la pasada temporada ha repetido este éxito con su segunda entrega. El final de 'Tu Cara Me Suena' se produjo el pasado 11 de febrero y batió todos los récords de audiencia: Roko se proclamó ganadora ante el 26,1% de la aduiencia y 4.048.000 espectadores, líder absoluto.



La segunda temporada de 'TCMS' terminó con una audiencia media del 22% y más de 3,3 millones de espectadores. Este lunes 25 de febrero se emitió una gala especial 'Tu Cara más Solidaria' que registró un 21,5% de share y 2.845.000 espectadores, líder absoluto del día.

'LUNA' REGRESA Y 'EL BARCO' DICE ADIÓS

La ficción es otro pilar del éxito de Antena 3 este mes. Las series diarias de la cadena, como 'Amar es para Siempre' y 'El Secreto de Puente Viejo' mantienen su fiel audiencia en las sobremesas de la cadena. 'Amar' cierra febrero con un 12,9% de share y más de 1,6 millones de espectadores. Después, 'Puente Viejo' confirma su récord histórico con 2.029.000 espectadores y promedia un 17,2% de share.



'El Barco' emitió su capítulo final el pasado 21 de febrero, con una audiencia de más de 2,6 millones de espectadores (15,8% de audiencia). La serie de Antena 3 ha promedidado una audiencia total de un 17,1% de share y 3.156.000 espectadores, alcanzando una cuota del 33,4% entre el público joven.



La serie 'Luna, el misterio de Calenda' regresó a la cadena con una audiencia media de 13,3% y casi 2,4 millones de espectadores. La ficción destaca entre los públicos de 35-44 años (15,5%) y 45-54 años (14,8%).



ANTENA 3 NOTICIAS FIN DE SEMANA, LÍDER DE FEBRERO

Los informativos de Antena 3 se han convertido en la oferta informativa líder del fin de semana. La primera edición de Antena 3 Noticias Fin de Semana, que presenta Sandra Golpe y Álvaro Zancajo, lidera entre las cadenas privadas con una audiencia media del 15,7% (+5,1 puntos que Telecinco).



La segunda edición es líder absoluta (12,3%), imponiéndose en +0,4 putnos a los Informativos Telecinco y el Telediario de La 1, ambos con 11,9% de audiencia.