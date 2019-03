Antena 3 asciende al liderazgo absoluto de informativos, por primera vez desde agosto de 2013

Las ediciones de Antena 3 Noticias ascienden al liderazgo absoluto este mes al promediar un 14,2% de cuota (+1,9 puntos vs. julio’17), frente al 13% conseguido por las de La 1 (-1,1 puntos vs julio’17) y el 12,8% que registran las de Telecinco (-1,8 puntos vs. julio’ 17), que desciende a la tercera posición. Hegemonía que refuerza al convertirse, además, en la oferta más vista con una media de 1.579.000 espectadores.

Además, Antena 3 Noticias y laSextaNoticias son las únicas que suben en la comparativa interanual, con +1,9 puntos y +1,3 puntos, respectivamente.

Liderazgo absoluto en la Sobremesa

Por ediciones, Antena 3 Noticias 1, dirigido y presentado por Sandra Golpe, es la más vista y líder absoluta entre todas las ediciones de la televisión con una media, de lunes a viernes, de más de 1,9 millones de espectadores y el 16,2% de share, la cuota más alta alcanzada por un informativo en el mes. La edición de las 15:00 horas suma así su sexto mes consecutivo de liderazgo absoluto, en esta ocasión con una ventaja de +1,8 puntos respecto al ‘Telediario 1’ de La 1 (14,4% y 1.736.000) y de +4,8 puntos respecto a ‘Informativos Telecinco 15:00 horas” (11,4% y 1.356.000). Además, es el que experimenta un mayor crecimiento entre todas las ediciones con +3,7 puntos respecto a hace un año.

Por su parte, laSexta Noticias 14H L-V, con Helena Resano, suma 73 meses por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12) y es la edición más vista de la cadena con más de 1,3 millones de espectadores y el 13,9% (+2,3 vs julio’17 puntos vs. abril), superando incluso la cuota de ‘Informativos Telecinco 15:00 horas’:

Las ediciones de Sobremesa de las cadenas de Atresmedia TV son, asimismo, las que más crecen en la comparativa interanual, ya que laSexta Noticias 14H también sube +2,3 puntos frente al destacado descenso de Noticias Cuatro 1, de +5,1 puntos.

Las secciones de deportes de estas ediciones también son protagonistas en julio: los Deportes de Antena 3 Noticias 1, conducidos a diario por Manu Sánchez y Rocío Martínez, continúan con sus excelentes resultados y este mes promedian más de 1,8 millones de espectadores, y vuelven a batir su máximo mensual histórico con un 15,1% de cuota tras subir +3 puntos respecto al mes pasado.

'Jugones' supera, por primera vez, a Noticias Cuatro Deportes

Mientras, ‘Jugones’ en laSexta, conducido por Josep Pedrerol, logra, por primera vez en la historia, superar a su competidor, Noticias Cuatro Deportes al alcanzar un 6,6% de cuota frente al 6,2% que registra el espacio deportivo de Cuatro.

El espacio de laSexta consigue su segundo mejor dato histórico mensual y es también más visto que su rival con una media de 772.000 espectadores.

Vicente Vallés logra su dato más alto en la edición de noche

La edición de noche también logra otro hito en julio: Antena 3 Noticias 2 bate su máximo registro desde que la dirige y presenta Vicente Vallés, un 13% de cuota, además de su mejor resultado en más de 6 años y medio (enero ’12).

El informativo que conduce Vallés continúa como la segunda opción informativa de la noche y es la edición de Prime Time que más crece respecto a un año, +1,3 puntos.

Los Deportes de esta edición crecen +2,9 puntos respecto a junio y promedian un 10,9%, con cerca de 1,3 millones de espectadores.

laSextaNoticias 20H, presentado por Cristina Saavedra de lunes a viernes, se impone durante más de 8 años a Noticias Cuatro 2 (desde junio-2009), al que duplica con una media del 9,3% de cuota y cerca de 800.000 espectadores.

Liderazgo absoluto en la Sobremesa, también de lunes a domingo

En el fin de semana, Antena 3 Noticias, con Matías Prats y Mónica Carrillo, es la oferta informativa más vista entre las cadenas privadas con una media en las dos ediciones de más de 1,3 millones de espectadores (12,7%). La edición de Sobremesa vuelve a ser líder entre la oferta privada con un 13,6%. Este resultado, junto al obtenido por Sandra Golpe en la edición de lunes a viernes, sitúa a Antena 3 Noticias 1 como el informativo líder absoluto de la Sobremesa de lunes a domingo con un 15,5%, edición igualmente más competitiva de toda la televisión. La sección de Deportes, con Óscar Castellanos, promedia cerca de 1,5 millones de espectadores en esta edición y un 12,8, +1,1 puntos vs- julio.

laSextaNoticias Fin de Semana, con Cristina Villanueva, se impone en ambas ediciones a las de Cuatro con un 11,2% y más de 900.000 espectadores en la primera y un 6,8% en la segunda.