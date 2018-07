Antena 3 cierra su mejor julio de los últimos 5 años (2009) al conseguir un 13,2% de cuota, lo que supone un crecimiento de +0,1 puntos respecto a junio de este año y de +0,2 puntos en relación a julio de 2013. Con este resultado se convierte en la única, de las grandes televisiones, que logra incrementar su audiencia tanto en la comparativa mensual como anual y teniendo, además, la competencia de un Mundial de Fútbol.



laSexta, con un 6,8% en el mes, lidera sobre Cuatro (6,5%) por primera vez en julio y crece +1 punto respecto a 2013 (5,8%). Arrebata a su competidor la tercera posición en el ranking de televisiones privadas más vistas y continúa su crecimiento ininterrumpido desde su integración en Atresmedia TV.



Las temáticas del Grupo comienzan el verano con sus mejores registros en años. Así, Neox bate su récord de temporada al llegar al 3% (+0,3 vs junio 14 y +0,6 vs julio 13) y su mejor dato mensual desde diciembre de 2011. Nova logra un 2,8% en julio y marca su máximo histórico (+0,2 vs junio 14 y +0,6 vs julio 13); sigue imbatible como temática femenina más vista del mercado, a +0,4 puntos de su competidora (Divinity). Con estos resultados, Atresmedia TV concluye el mes con un 25,8% de cuota de pantalla.



ANTENA 3, LÍDER DE LA MAÑANA Y DE LA SOBREMESA

El liderazgo matinal se debe a los registros de 'Espejo Público' (13,1% y 352.000 espectadores) conducido por Sandra Daviú en los meses estivales, 'Karlos Arguiñano en tu cocina' (11,8% y 454.000) y 'La ruleta de la suerte', líder durante 45 meses seguidos, en julio con un 16,6% y cerca del millón de seguidores.



En la Sobremesa, el protagonista principal es Antena 3 Noticias 1, edición líder de las sobremesas tanto de lunes a domingo, como de lunes a viernes y los Fines de Semana. A diario, 'Amar es para siempre' logra un 13% y promedia cerca de 1,5 millones de espectadores de media pese a enfrentarse al Tour. En la Tarde, 'El Secreto de Puente Viejo' mantiene su fidelidad por encima de los 1,7 millones de espectadores y el 17,6% de cuota.



Los fines de semana, también destacan los multicine, entre los puestos más vistos por la audiencia y líderes en sus emisiones con una media del 17,2% y más de 1,7 millones de seguidores en julio.



En julio, los liderazgos más destacados de Antena 3 vienen con El Peliculón, la Fórmula 1 –GP de Hungría, GP de gran Bretaña y GP de Alemania- y la serie 'Sin Identidad' que protagonizan asimismo las emisiones más vistas del mes en la cadena.



En julio, las producciones internacionales toman el relevo en la ficción y Antena 3 sitúa a 'La Cúpula' y 'Transporter' como las más seguidas. Esta se estrena el 7 de julio y se afianza en la noche de los lunes con una media en los 8 capítulos emitidos hasta ahora de 14,5% y 2.089.000 espectadores, récord en su último episodio emitido (16,7%). 'La Cúpula' (15,6% y 2.452.000) regresa con éxito el día 15 y continúa liderando en su segunda temporada a casi dos puntos de Telecinco (13,7%). A continuación, la doble entrega de 'Arrow' consigue una media de 12,6% y 1.412.000.



Además, 'Rehenes' también lidera en la noche de los jueves con una media del 13,7% y cerca de 1,8 millones de espectadores, seguido de Policías en Acción en laSexta y a +4,7 puntos de distancia de Telecinco.



ANTENA 3 NOTICIAS 1, EDICIÓN LÍDER ABSOLUTA DE LAS SOBREMESAS

Los informativos de Antena 3 han vuelto a convertirse en la referencia informativa un mes más. Tanto es así que logran en julio su mejor desde enero en el conjunto de todas sus ediciones, con un 13,1%.



Destaca Antena 3 Noticias 1, de nuevo la edición líder absoluta de las Sobremesas tanto de lunes a domingo (14,3%), como de lunes a viernes (14,2%) y los Fines de Semana (14,7%).



A diario, el informativo conducido por Vicente Vallés en julio lidera con una media del 14,2% de cuota y 1.758.000 espectadores (frente al 13,2% y 1.638.000 millones de Informativos Telecinco 15:00 horas y el 12,7% y 1.588.000 del Telediario 1 de La 1).



LA APUESTA INFORMATIVA DE LASEXTA SIGUE CRECIENDO

Los informativos de laSexta mantienen en julio su excelente trayectoria y vuelven a superar a los de Cuatro, ya desde hace dos años, desde julio de 2012. Concretamente en el último mes la diferencia respecto a sus competidores es de más de 2 puntos: 9,9% frente al 7,6% que promedia Noticias Cuatro.



laSextaNoticias 14Horas L-V, con Helena Resano e Inés García en julio, se impone en +1 punto a su competidor, con un 11,5% y 1.146.000 espectadores. La ventaja respecto a su competidor es aún mayor en la segunda edición, donde laSexta Noticias 20H L-V, conducido por Cristina Saavedra y Sarai Pérez este mes, bate su máximo mensual con un 9,7% (+0,4 puntos) y 777.000 espectadores y aumenta su ventaja frente a Noticias Cuatro 20 Horas (4,8% y 378.000 espectadores) en casi 5 puntos. También laSexta Deportes 20Horas, que en julio han conducido Óscar Rincón y Javier Gómez, bate su récord con un 6,2% de cuota en la edición de lunes a viernes.



También en el terreno informativo, sobresalen dos programas en el mes: 'laSextaNoche' y 'Más Vale Tarde', ambos en máximos históricos. El espacio que conduce Iñaki López y Andrea Ropero bate su mejor dato mensual con un 12,3% de cuota (1.208.000 espectadores), datos con los que supera a La 1 y a Cuatro. Este mes ha cosechado además su máximo histórico el día 19 de julio con 15,9% y logró liderar, por primera vez en su historia, su franja de emisión el último sábado día 26 con un 13,2%.



El vespertino de actualidad, que este mes ha tomado el relevo Adela Rodríguez de Mamen Mendizábal bate su máximo mensual con un 7% (615.000) espectadores. Otro de los espacios destacados del mes en laSexta es 'Policías en Acción', que regresa con éxito y se asienta como la segunda opción preferida de los jueves. Cosecha en el mes un 10,3% y 1.519.000 espectadores, a casi un punto de Telecinco, +2,7 de La 1 y +4 puntos de Cuatro.



En la noche de los domingos, destaca 'El Club de la Comedia', que promedia en sus entregas inéditas de julio un 9,9% y 1.421.000, +3,9 puntos sobre Cuatro.



En las Sobremesas, 'Zapeando' promedia un 6,6% y 787.000 espectadores y supera en un punto a Cuatro en su franja (5,6%). Antes, 'Jugones' logra su segundo mejor dato mensual en cuota (4,9% y 601.000 espectadores) con los partidos transcendentales del Mundial y los nuevos fichajes del fútbol español.



Y en la madrugada, 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol, que ha renovado con Atresmedia TV para continuar en Neox a partir del 18 de agosto, se despide en julio de laSexta con su máximo mensual histórico, un 7,6%.