'Amar es para siempre' iguala su máximo histórico de audiencia (16,5%)

'Amar es para siempre' igualó ayer su máximo histórico de audiencia con un 16,5% de cuota y más de 1,9 millones de espectadores. Antena 3 (13,1%) lideró la franja de la Sobremesa (12,8%), así como la de la Madrugada (11,5%) y la Mañana (16,6%).



Después, la serie vespertina 'El Secreto de Puente Viejo' fue líder en la tarde con más de 2 millones de espectadores (19,2%). La ficción lideró en Andalucía (18,3%), Cataluña (18,2%), Galicia (21,4%), Valencia (28,6%), Castilla-La Mancha (28,5%), Aragón (18,9%), Baleares (18,4%), Murcia (19,1%), Castilla y León (26%) y Resto (17,7%).



Por la noche, 'El Hormiguero' fue visto por más de 2 millones de espectadores (9,6%). La serie 'El Corazón del Océano' se despidió anoche con más de 2 millones (11,9%). La ficción de Antena 3 ha promediado una audiencia del 13,3% de share y más de 2,5 millones de espectadores en su única temporada.



LASEXTA (6,8%) SUPERA A CUATRO (5,9%) DE NUEVO

Por otro lado, laSexta volvió a superar a Cuatro (6,8% vs. 5,9%) en el día y en el prime time, donde la distacia fue de más de 2,7 puntos (7,2% vs. 4,5%). Por la mañana, 'Al Rojo Vivo' fue visto por el 11,5% de cuota con la visita del Gran Wyoming, imponiéndose a 'Las Mañanas de Cuatro' en +2,8 puntos (8,7%) que entrevistó al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.



Después, laSexta Noticias 14H superó de nuevo los 1,4 millones de espectadores (13,1%), liderando en los espectadores de 35 a 44 años (12,6%) y lo de 55 a 64 años (18%). También fue líder de su franja en Madrid (17,6%), Valencia (18,5%) y Murcia (21,7%).



Por la noche, 'El Intermedio' fue visto por más de 2,1 millones y un 10,3% de cuota. El minuto más visto del programa fue a las 21:58 horas, cuando más de 2,7 millones de espectadores (13,5%) veían el espacio de laSexta.