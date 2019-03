'Up all night' se estrena con 11 millones de espectadores en la NBC

Ya ha arrancado la temporada de los estrenos americanos. La cadena NBC estrenó dos comedias: 'Up all night' y 'Free Agents'.



11 millones de espectadores no quisieron perderse la vuelta de Christina Appelgate a la televisión. 'Up all night', la comedia donde aparece, mejoró su franja de emisión en un 54% al año pasado.



'Up all night' se centra en el matrimonio de Reagan y su marido Chris que son los orgullosos padres de la pequeña Amy, una niña que no fue buscada. Reagan tiene una carrera que requiere toda su atención, así que deciden ir en contra de la tradición y ella es la que trabaja mientras que Chris se queda en casa cuidando de Amy. La vuelta al trabajo de Reagan será difícil porque sentirá la presión de un duro trabajo unida a la de la recién estrenada maternidad.



En cuanto al segundo estreno de la NBC, que se emitió después de 'Up all night' fue 'Free Agents'y 6 millones de espectadores no quisieron perdérselo.



La segunda comedia de la NBC está centrada en las agencias matrimoniales. Alex se acaba de divorciar y Helen perdió a su prometido hace un año. Ninguno de los dos está preparado para tener citas de nuevo, pero terminan en la cama juntos una noche.



Dos nuevos estrenos de la NBC cargados de risas que han tenido una buena acogida por parte de los espectadores estadounidenses.