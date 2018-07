'La República' de TVE, primer estreno del FesTVal

La III Edición del Festival de Radio y Televisión de Vitoria se inauguró con las series 'La República' y 'The Killing'. La alfombra naranja se llenó de actores y actrices del momento durante la tarde y la noche. Este certamen está dedicado al humor y la comedia y, por eso, muchos humoristas de antes como Fernando Esteso, y de ahora como Ernesto Sevilla, asistieron a la gala inaugural.



El reparto de '14 de abril. La República' tuvo bastante éxito con los seguidores que se agolpaban a las puertas del cine. Televisión Española presentó la segunda temporada de la serie, que en esta ocasión estará enmarcada en el período de tiempo entre 1932 y 1936.



La serie llega cargada de acontecimientos que afectarán a los protagonistas, ya que en esta segunda temporada, desarrollada en Madrid, las disputas amorosas entre sus protagonistas seguirán teniendo gran relevancia, junto con conspiraciones políticas y conflictos económicos.



La mayoría del elenco de 'La República' asistieron: Félix Gómez, Alejo Sauras, Lucía Jiménez, Mariona Ribas y Verónica Sánchez. Además de las nuevas caras que ya forman parte del equipo: Sergio Mur, María Cotello, Biel Durán y Elio González.



'The Killing', una de las nuevas ficciones que estrena la Fox, también fue presentada en el día de ayer. El pase, se proyectó en versión original y con subtítulos, fue de entrada libre hasta completar el aforo.