Warner prepara una serie sobre las últimas semanas de vida de Michael Jackson

La productora Warner Bros. Television prepara un nuevo proyecto según informa The Hollywood Reporter, y en esta ocasión, se trata de una serie que narrará las últimas semanas de vida del fallecido Michael Jackson.



La serie será una adaptación de un libro de Tavis Smiley llamado 'Before You Judge Me: The Triumph and Tragedy of Michael Jackson’s Last Days'. El libro aterrizará en las librerías en junio de 2016.



La trama "examinará los altos y los bajos a los que tuvo que hacer frente la estrella del pop, su constante búsqueda de privacidad en una vida que era más pública casi que ninguna otra, y las presiones que tuvo que soportar como alguien a quien la fama había hecho socialmente frágil y casi imposible vivir", según explica Warner en un comunicado, que ha publicado 'Entertainment Weekly'.



El escritor también verá cómo otra de sus novelas tendrá una adaptación en la televisión. Se trata de 'My Journey with Maya', una novela que trata sobre la actriz, escritora y cantante Maya Angelou.



Este no es el primer acuerdo de Warner Bros con Smiley, ya que a principios de año la productora se hacía con los derechos de otro libro del escritor sobre los últimos días de vida de Martin Luther King Jr.