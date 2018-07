Apple se une a Sony o Amazon y se lanza a la producción de series. La primera será 'Vital Signs' con la que contará la vida del rapero Dr. Dre.



El coproductor ejecutivo y guionista de 'Empire', Robert Munic, firma los seis capítulos de esta serie, descrita como un oscuro drama semiautobiográfico lleno de violencia y sexo inspirado en la vida de Dre, según informa The Hollywood Reporter. Paul Hunter, director de vídeos musicales, será el encargado de dirigir esta miniserie.



El propio Dr. Dre seré el protagonista y productor de los seis episodios de 'Vital Signs', ambientada en una mansión de Los Ángeles.



Según publica THR, cada capítulo estará centrado en una emoción diferente, contando cómo lidia con ella el personaje de Dre. Según sus fuentes, Sam Rockwell ('F is for Family') y Mo McCrae ('Murder in the First') completan el reparto.



Al igual que Netflix, Apple ofrecerá todos los capítulos de esta primera temporada el mismo día, probablemente a través de su servicio de streaming Apple Music.