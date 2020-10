El vídeo de Dove Cameron ('Los Descendientes') con el que demuestra que no necesita filtros

Con el mundo en cuarentena, las fiestas y los eventos públicos se han reducido casi a 0. Y aunque Dove Cameron, la actriz de 'Los Descendientes', nos tenía acostumbrados a lucir sus looks de infarto, últimamente se está mostrando mucho más cercana con sus fans, haciendo referencia a su aspecto.

Una situación que tampoco la frena a ejercer de modelo cuando tiene ocasión, hace poco lució un impresionante vestido rojo de "ensueño". Pero ahora en sus publicaciones en Instagram hemos descubierto a un Dove sin filtros y con la cara sin una gota de maquillaje.

Parece que la actriz es una chica más, y con el último vídeo que ha subido ha demostrado que no necesita retoques para seguir la tendencia en redes y su look "no make up", nos encanta.

Puedes encontrar su publicación en el vídeo de arriba.

