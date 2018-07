'True Detective', mejor ficción extranjera en los premios BAFTA de televisión

'Happy Valley', la serie de BBC One, recogió este domingo dos premios BAFTA en las categorías televisivas. La serie protagonizada por Sarah Lancashire recibió dos premios, entre ellos el de mejor serie.



Una de las sorpresas de la noche fue el premio que recogió Georgina Campbell como mejor actriz por su papel en la serie de BBC 'Murdered by My Boyfriend'. Jason Watkins fue el ganador del BAFTA al mejor actor por su papel en 'The Lost Honour of Christopher Jefferies', que ha recibido el reconocimiento como mejor miniserie.



La serie ganadora del premio a la mejor comedia ha sudo 'Detectorists' y el programa ganadro del BAFTA ha sido 'The Graham Norton Show'. El 'Sherlock' de Benedict Cumberbatch ha recogido el premio Radio Times Audience Award, votado por los fans. 'True Detective' ha sido galardonada por los BAFTA como mejor serie extranjera.