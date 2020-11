Parece otra persona: La radical transformación de Sarah Paulson para la nueva temporada de 'American Crimen Story' sobre el escándalo de Monica Lewinsky y Bill Clinton

La tercera temporada de 'American Crimen Story' por fin ha empezado su rodaje. La serie de Ryan Murphy empezó en 2016 con 'El pueblo contra O.J. Simpson' y le siguió en 2018, 'El asesinato de Versace'. Este 2020 se esperaba que se estrenara la tercera entrega pero ha sido imposible por la pandemia del coronavirus.

Esta temporada tratará sobre el escándalo de 1998 que sacudió la presidencia de Bill Clinton en Estados Unidos tras salir a la luz su escándalo con Monica Lewinsky, quien era entonces becaria de la Casa Blanca y desencadenó el proceso de destitución de Bill Clinton de su cargo.

Entre su reparto estará Sarah Paulson, musa de Ryan Murphy, y a la que ya vimos en el 'El pueblo contra O.J. Simpson' donde se llevó el Globo de Oro y el Emmy a Mejor Actriz de Miniserie por su papel.

Ahora, volveremos a ver a Paulson metida en la piel de Linda Tripp, una empleada de la Casa Blanca y amiga de Monica quien grabó todos los detalles que la joven le contó sobre su relación con el presidente. Cintas que finalmente hizo públicas a cambio de inmunidad judicial. Un hecho que muchos entendieron como una 'traición' a su amiga.

Sarah ha compartido la primera imagen de su caracterización en el personaje y el resultado es asombroso: "Linda. 'American Crime Story: Impeachment' ha comenzado la fotografía principal", escribe mientras vemos la foto de su transformación donde es imposible reconocerla.

"Voy a tomarme unos tres meses para comer algo, porque voy a ganar algo de peso para interpretarla. No quiero usar traje porque creo que así puede parecer muy raro", decía Paulson sobre su proceso de cambio para el personaje de Linda a 'The Hollywood Reporter'.

"Esta historia no es una historia con la que no estemos familiarizados, sino que se cuenta a través de la perspectiva femenina en términos de las tres mujeres principales que participaron en este juicio político: Paula Jones, Monica Lewinsky y Linda Tripp", seguía diciendo.

"Parte de esto trata la naturaleza invisible de estas mujeres, por lo que realmente no sentí que fuese una gran idea para mí venir a trabajar poniéndome un traje falso y estar llena de prótesis y no poder mover mi cara o expresar los sentimientos que ella podría haber estado sintiendo", afirmó.

Además, la actriz habló sobre el tratamiento que va a dar al personaje: "No hay forma de que me acerque a interpretarla como una forma de pensar en cómo redimirla. No sé si es redimible, algo de lo que le hizo a su amiga", dijo. "Pero estoy interesado en lo que hace que la gente se comporte de formas que no tienen sentido y que carecen de una brújula moral y que tienen una intencionalidad sospechosa real. Tengo curiosidad por saber qué hace que las personas así hagan lo que hacen".

Y, asegura, que no tiene intención de mostrar su lado más amable y lavar su imagen: "No voy a buscar una manera de hacerla agradable, no. Realmente me gusta hacer algo así. No me preocupa si le agrado a la gente como Linda Tripp. Ese no es mi trabajo".

En la serie Beanie Feldstein será la encargada de dar vida a Monica Lewinsky mientras que Clive Owen será Bill Clinton.