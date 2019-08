Publicidad

"THE START OF SOMETHING NEW" El tráiler de la serie de 'High School Musical' con el que los fans de la peli revivirán su adolescencia Ha salido el primer tráiler de 'High School Musical: The Musical The Series', donde hemos podido volver a ver los pasillos del East High, su comedor y hasta la cancha donde jugaban los Wild Cats. La nueva serie de 'High School Musical' se estrena el 12 de noviembre y ya estamos reviviendo nuestra adolescencia.