Un trabajador de una morgue abusa del cadáver de una concursante de un reality show en Rusia

Oksana Aplekaeva, una de las concursantes de un reality show en Rusia, fue asesinada en 2008 y no se pudo resolver el crimen. Casi 8 años después, la policía rusa encontró una evidencia que llevó a la exhumación del cuerpo de Aplekaeva.

Fue entonces cuando un técnico forense, llamado Alexander, abusó del cuerpo de Oksana Aplekaeva, según informa el diario The Sun. Los peritajes no lograron esclarecer nada acerca de los responsables de su muerte, pero se demostró que un hombre había tenido sexo con el cadáver de la joven. El trabajador de la morgue se vio obligado a reconocerlo, ya que "no podría discutir contra la ciencia".